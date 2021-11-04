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04.11
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Вирусолог Чумаков разрешил пить алкоголь после вакцинации против коронавируса

3:18:4911/4/2021
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Однако употреблять алкоголь в больших количествах противопоказано.

Можно пить алкоголь после вакцинации. Фото: Pixabay.com

Профессор Петр Чумаков сообщил, что у вакцинированных граждан от коронавируса нет противопоказаний для употребления алкогольных напитков.

– Несколько бокалов вина не нанесут вашему организму вред, иммунная система не зависит от подобных фактов, – сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта.

Также эксперт обратил внимание на то, что употребление алкогольных напитков влияет на мозг и печень, а злоупотребление таких жидкостей может повлиять на действие вакцины и иммунную систему человека.

А эффективность иммунного ответа может снизиться у людей, которые употребляют алкоголь на постоянной основе. Стоит выделить граждан, принимающих крепкие алкогольные напитки.

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алкогольнапиткииммунитеткоронавирус вакцина
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