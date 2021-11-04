Вирусолог Чумаков разрешил пить алкоголь после вакцинации против коронавируса

Профессор Петр Чумаков сообщил, что у вакцинированных граждан от коронавируса нет противопоказаний для употребления алкогольных напитков.
– Несколько бокалов вина не нанесут вашему организму вред, иммунная система не зависит от подобных фактов, – сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта.
Также эксперт обратил внимание на то, что употребление алкогольных напитков влияет на мозг и печень, а злоупотребление таких жидкостей может повлиять на действие вакцины и иммунную систему человека.
А эффективность иммунного ответа может снизиться у людей, которые употребляют алкоголь на постоянной основе. Стоит выделить граждан, принимающих крепкие алкогольные напитки.