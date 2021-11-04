Под Иркутском нашли два черных ящика на месте крушения самолета Ан-12

На месте крушения самолета Ан-12 было обнаружено два самописца, которые находились на борту судна. Такая информация появилась в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Известно, что эксперты обнаружили речевой самописец, который был успешно изъят и черный ящик, который пока не удалось достать.
Также ранее стало известно, что на месте крушения самолета был обнаружен один самописец, который сильно обгорел при возгорании судна.
Самолет потерпел крушение 3 ноября. Он не долетел 7 километров до аэропорта в Иркутске. Обломки воздушного судна были обнаружены недалеко от села Пивовариха. В результате катастрофы погибли семь человек. Предполагается, что причиной крушения стал ледяной дождь.