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Под Иркутском нашли два черных ящика на месте крушения самолета Ан-12

3:32:1211/4/2021
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Самописец был найден и изъят специалистами.

Подробности и причины крушения самолета под Иркутском могут быть раскрыты. Фото: Pixabay.com

На месте крушения самолета Ан-12 было обнаружено два самописца, которые находились на борту судна. Такая информация появилась в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Известно, что эксперты обнаружили речевой самописец, который был успешно изъят и черный ящик, который пока не удалось достать.

Также ранее стало известно, что на месте крушения самолета был обнаружен один самописец, который сильно обгорел при возгорании судна.

Самолет потерпел крушение 3 ноября. Он не долетел 7 километров до аэропорта в Иркутске. Обломки воздушного судна были обнаружены недалеко от села Пивовариха. В результате катастрофы погибли семь человек. Предполагается, что причиной крушения стал ледяной дождь.

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самолеткрушениесудночерный ящик
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