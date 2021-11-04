В Иркутске подтвердили гибель руководства «Заполярья» в авиакатастрофе самолета Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзиев заявил, что при крушении самолета Ан-12 погибло руководство авиационной транспортной компании «Заполярье». Умерли генеральный директор и первый замгендиректора организации Юрий Володин и Олег Вишнев.
Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродноавиа» возвращался в аэропорт после перевозки продуктов на Чукотку. Однако вечером 3 ноября судно исчезло с радаров в 7 километрах от Иркутского аэропорта. На месте крушения уже провели работы сотрудники СК и прокуратуры.
В самолете находились девять человек, пока спасатели обнаружили тела шестерых пострадавших.
– Вчера были установлены имена погибших при крушении самолета под Иркутском. Среди них граждане России, Белоруссии и Украины, – сообщил губернатор.
По факту данной катастрофы заведено уголовное дело. Сообщается, что крушение могло произойти по одной из трех причин: погодные условия, неисправность самого судна и ошибка пилотирования.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что на месте катастрофы были обнаружены два черных ящика. Самописец был успешно изъят, а вот черный ящик, который сильно обгорел во время крушения, пока не удалось достать.