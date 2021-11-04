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«Мазохизм по-бердски»: Горожане требуют прекратить ремонт ул. Черемушной до весны 2022 года. Слишком много замечаний

5:10:0811/4/2021,Алина Бурова
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По предположениям горожан, посадку и высадку пассажиров водители вынуждены будут производить быстро, чтобы освободить место для другого транспорта. Возникают вопросы и о проведении строительных работ в холода.

Реконструкция улицы Черемушной вызвала поводы для размышления горожан. Фото: Алина Бурова/ «Курьер.Среда»

Бердчане выразили возмущения о реконструкции улицы Черемушной.

В редакцию «Курьер.Среда» 3 ноября поступило письмо. В нем, одна из горожанок представила свои рассуждения, что будет, когда на «новой» Черемушной начнется оживленная перевозка пассажиров.

- Не учтено, что на остановочной платформе «Черемушки» в сторону поселка Борового сходятся четыре муниципальных автобусных маршрута (6,7,9,109) и пять маршрутных такси (14,16,17,325,332). Кроме того, в летний период эта остановочная платформа используется, как конечная, а также стартовая остановка дачного маршрута. Ранее, на этом участке загружалось до четырех-пяти транспортных средств одновременно. Свободно себя чувствовали водители и пассажиры. В результате реконструкции, мы имеем уменьшение площадки для ожидания пассажиров, недостаточную площадь для остановки транспорта,- отметила горожанка, которая предпочла остаться анонимом.

Также бердчанка предположила, что посадку и высадку пассажиров водители на ул. Черемушной вынуждены будут производить крайне быстро, чтобы освободить остановочное место для следующего подъезжающего транспорта.

- Торопиться при данном действии неприемлемо и опасно,- изрекла женщина.

В социальных сетях жители города также высказались, почему они не видят в реконструкции улице Черемушной ничего хорошего.

- Дорогу узкую сделали. Видно, что «очень умный» человек разрабатывал проект,- заявила Лада Р.

- Сплошные тротуары. Гуляй не хочу. Лучше бы дорогу чуть расширили,- посчитала Любовь С.

- Мазохизм по-бердски. Может, стоит остановить ремонт улицы Черемушной до весны, а потом сделать нормально? В -16 рабочие устанавливают бордюры для тротуара под асфальтирование. Еще надо асфальт укладывать. Ведутся земельные работы. До освещения еще не добрались. Только траншеи под кабель прокопали. Вся земля промерзает, нельзя с ней работать, также как и укладывать асфальт. Приехали. Зима началась. Ранее кто-то вещал, что ремонт закончится 1 ноября? И? А сроки по контракту? А штрафные санкции в случае неисполнения? - произнес житель города Константин.

- Весной посмотрим, что они там наделали,- резюмировал Александр.

Напомним, что проект по реконструкции улицы Черемушной был подготовлен в 2019 году, однако в 2021-м произошел резкий скачок цен на стройматериалы. Подрядчика сменили. Стоимость работ оценивается в 150 млн рублей. Ситуация по ремонту улицы находится на контроле минтранса Новосибирской области, поскольку работы проходят по федеральному проекту «Безопасные и качественные автодороги».

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ремонтчеремушнаяреконструкция
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