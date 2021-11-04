Facebook и Instagram наладили работу после перебоев 4 ноября

Работа социальной сети Instagram была успешно восстановлена после некоторых сбоев, продлившихся несколько часов. Об устранении неполадок заявили в пиар-отделе сети.
– Мы возвращаемся, если у вас не отправлялись сообщения, пробуйте еще раз, благодарим за терпение , – сообщили в ведомстве.
По информации портала Downdetector, который отслеживает работу известных сетевых ресурсов, в среду вечером также снизилось число жалоб о неполадках в работе Facebook. Странами лидерами по числу поступивших писем о сбоях стали Великобритания, США и Германия.
Данный сбой стал уже третим по счету за месяц для социальных сетей, принадлежащих компании Facebook, которая сменила свое название на Meta.
Напомним, 5 октября перестали работать такие сервисы как, Facebook, Instagram и WhatsApp. Функционирование сетей было недоступно порядка шести часов. Позже стало известно, что причинами таких неполадок послужили ошибки инженеров компании. Руководитель организации Марк Цукерберг принес публичные извинения пользователям.