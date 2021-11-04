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Пять регионов России продлили нерабочие дни за 24 часа: Называем их и сроки каникул на 4 ноября 2021 года

4:21:1411/4/2021
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В столице нерабочие дни не продлят.

Нерабочие дни продлены в пяти регионах России. Фото: Pixabay.com

Челябинская, Курская, Брянская, Смоленская и Томская области продлили период нерабочих дней из-за пандемии коронавируса в России. В Челябинском и Курском регионах карантин продлится до 12 ноября. В Томской области большинство учреждений будут закрыты до 15 ноября, а в Брянском регионе до 14 числа.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор столичного региона Андрей Воробьев сообщили, что меры по продлению нерабочих дней в столице не будут приняты, потому что ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России действует период нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса. При этом руководители регионов наделены полномочиями, продлевать ограничительные меры, если это необходимо.

Также ранее сообщалось, что Новгородская область стала первой из регионов России, руководители корой продлили нерабочие дни до 14 ноября. В Новосибирской области решение о продлении ограничительных будет принято 8 ноября.

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