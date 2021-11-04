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Минздрав отложил новые правила выдачи медсправок водителям на 1 марта 2022 года

4:30:4511/4/2021
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Прохождению анализов на наличие наркотических средств и промилле будут подвергаться только граждане, состоящие в группах риска.

Получить медицинскую справку будет сложнее. Теперь придется сдавать анализ крови и мочи на выявление наркотических средств. Фото: Pixabay.com

В России Минздрав снова перенес внесение поправок в правила получения медицинских справок для водителей. Они не вступят в силу 1 января 2022 года, как это планировалось ранее. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов сообщается, что новой датой станет 1 марта 2022 года.

Новый формат выдачи таких справок должен был вступить в действие еще в конце 2019 года. Нововведением являлась процедура сдачи мочи на наличие наркотических средств в крови. Также получатели должны были сдавать анализ крови, чтобы определить маркер злоупотребления алкогольными напитками.

Однако вступление новых правил в законную силу было поставлено на паузу. Сейчас сообщается, что кровь и анализ мочи будут сдавать только водители, которые входит в группу риска: граждане лишенные права на управление транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения, либо люди с признаками наркологических расстройств.

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прававождениеводительские правамедицинская справка
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