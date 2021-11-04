Минздрав отложил новые правила выдачи медсправок водителям на 1 марта 2022 года

В России Минздрав снова перенес внесение поправок в правила получения медицинских справок для водителей. Они не вступят в силу 1 января 2022 года, как это планировалось ранее. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов сообщается, что новой датой станет 1 марта 2022 года.
Новый формат выдачи таких справок должен был вступить в действие еще в конце 2019 года. Нововведением являлась процедура сдачи мочи на наличие наркотических средств в крови. Также получатели должны были сдавать анализ крови, чтобы определить маркер злоупотребления алкогольными напитками.
Однако вступление новых правил в законную силу было поставлено на паузу. Сейчас сообщается, что кровь и анализ мочи будут сдавать только водители, которые входит в группу риска: граждане лишенные права на управление транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения, либо люди с признаками наркологических расстройств.