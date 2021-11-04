Врач заявил о поражении легких на 70% через 2-3 дня с момента заражения коронавирусом

Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что смертность из-за коронавируса в России не снижается. По словам медика, сейчас ситуация хуже, чем год назад в это же время. Причиной такого роста называется особенность нового вида «дельта», который распространяется стремительней прежнего штамма.
Также Лысенко считает, что такой прирост может быть связан с тем, что люди поздно обращаются за медицинской помощью.
– Дело не в том, как люди относятся к своему здоровью, иногда просто нет времени на раздумья, новый штамм может поразить 70% легки за 2-3 дня. А при тяжелых случаях может наступить летальный исход за несколько дней, – сообщает главный врач.
Тяжело выявить первые симптомы заболевания и из-за сезонных заболеваний. Коронавирус может скрываться под любым другим инфекционным недугом. Его часто путают с«ОРВИ», или пищевыми инфекциями. Главный врач московской больницы рассказала о симптомах, при которых стоит обратиться к врачу.
– К специалистам нужно обращаться, если не спадает температура несколько дней, при лихорадке, болях в суставах и горле, – рекомендует медик.
Сообщается, что число смертности зависит от числа заразившихся, при крупном распространении вируса и перегруженных койках в больницах, избежать летального исхода для пациента не легко.