В Бердске раскрыто шокирующее число зараженных коронавирусом за сутки на 4 ноября: 15 инфицированных

В Бердске под наблюдением врачей с подозрением на диагноз COVID-19 находятся 866 пациентов. Сейчас сдано 373 ПЦР-теста. А за 24 часа было выявлено 15 новых случаев заражения вирусом, сообщается в оперативном штабе по борьбе в коронавирусом.
По данным на 4 ноября, общее количество зарегистрированных случаев составляет 2782. Выздороветь с момента начала пандемии удалось 2567 заразившимся.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что за сутки в пяти регионах России продлили нерабочие дни. Руководители Челябинской, Курской, Брянской, Смоленской и Томской области приняли такое решение из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в регионе.