Во время операции скончался исполнитель хитов «Москва» и «Казачок» Жоржи Данн

В Испании скончался певец Французского происхождения Жоржи Данн, он известен публике, как исполнитель хитов «Москва» и «Казачок». Мужчина умер на 82-ом году жизни, находясь в больнице. В медучреждении музыканту проводили операцию на бедро.
Сообщается, что мужчина находился в слабом состоянии здоровья и имел несколько хронических заболеваний из-за чего операция была особенно рискованной для него.
Певец Жорж Майер Дан родился в Париже в 1940 году. Мужчина прожил большую часть жизни в Испании и являлся автором треков, которые становились хитами в летний период времени. Также Дан сам писал музыку, играл на саксофоне и аккордеоне.
В середине 60-х годов он посетил Испанию, как участник Средиземноморского фестиваля. После чего стал посещать страну все чаще, а потом перебрался туда жить.
Композицию Casatshock («Казачок») мужчина исполнил впервые в 1969 году. Оттенки русской культуры и юмористические приемы в его исполнении стали залогом успеха для музыканта.
Песня под названием Moscu («Москва») сделала Данна популярным в 70-80 годы. Затем мужчина пропал со сцены. Выступления музыканта сопровождали танцоры. Он женился на одной из свои танцовщиц Эмилии Гарсиа. У пары родилось трое детей.