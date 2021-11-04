На месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружен второй самописец

Параметрический самописец, который находился на борту самолета Ан-12, потерпевшего крушение недалеко от Иркутского аэропорта, был обнаружен сотрудниками Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
– Мы нашли два самописца, речевой и параметрический, речевой изъять удалось, а вот параметрический находится в хвостовой части судна. Его также достанут в скором времени, – сообщают в ведомстве.
Самолет Ан-12 летел из Якутска в Иркутск. Он потерпел крушение после того, как пропал с радаров вблизи от Иркутского аэропорта. На борту находились девять человек. Останки шестерых были найдены сотрудниками службы спасения. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники СК.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что один самописец был найден на борту разбившегося самолета. Его удалось изъять. Также был обнаружен черный ящик, который пока не изъят.