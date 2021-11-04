В Новосибирске мэрия опровергла поливку тротуаров водой в -10

В Новосибирске местный житель заявил, что мэрия поливает тротуары водой при температуре воздуха -10 градусов. По его словам, все происходило недалеко от дома № 12 на Красном проспекте. Юрий Неганов снял произошедшее на камеру мобильного телефона и опубликовал видео в сети. Мужчина был недоволен тем, что дорожное покрытие превратится в лед.
На следующий день мэрия Новосибирска опровергла данный факт, сообщив, что дороги поливались антигололедным реагентом «Бионорд». Также представители городского правительства заявили, что людям нужно уточнять информацию, выложенную на просторах интернета.
– Хотим обратить внимание жителей Новосибирска на то, что данное видео является фейковым. Дорожные покрытия поливались противогололедным материалом для снижения риска аварийных ситуаций, пишет порта «Аргументы и факты» со ссылкой на мэрию Новосибирска.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть все еще находится в больнице с коронавирусом. По словам пресс-секретаря градоначальника, глава чувствует себя лучше, но дата выписки зависит только от медиков.