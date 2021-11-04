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В Новосибирске школьник соврал о педофилии, чтобы отправить отца в тюрьму

6:15:1811/4/2021
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Мужчину осудили на 14 лет.

Суд приговорил мужчину к 14 годам за изнасилование собственного сына. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске школьник заявил о сексуальных домогательствах со стороны собственного отца, затем поменял показания, но папу уже приговорили к 14 годам лишения свободы. Сообщается, что все случилось 11 января 2020 года, семья проживала совместно, в квартире с родителями жили сын и дочь.

Также известно, что глава семейства подрабатывал таксистом и злоупотреблял алкоголем, поднимая руку на супругу в состоянии алкогольного опьянения. По одной из версий, сын отомстил своему отцу именно за рукоприкладство в отношении матери.

В тот день мужчина снова злоупотребил алкоголем и уснул, после чего сын снял с себя одежду и подобрался по ближе к родителю, приступив к ласкам. А мама мальчика снимала все происходящее на камеру мобильного телефона, после чего был вызван наряд полиции. Мальчик пожаловался на домогательства, а мать передала запись сотрудникам правопорядка, пишет «КП-Новосибирск».

В ходе следственных действий мальчик рассказал, что у родителей были сложные отношения. Также потерпевший заявил, что его отец включал видео порнографического характера, после чего принялся приставать к собственному ребенку. В полиции было возбуждено уголовное дело, а после мужчину осудили на 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По словам адвоката осужденного, мальчик заявлял на суде, что просто хотел отомстить папе, однако данные показания не учли.

– Мне было жаль свою маму, я видел, как она плакала, в таком состоянии я мог соврать о чем угодно, но это все неправда, – сообщал мальчик.

Юрист вместе с осужденным собираются обжаловать приговор суда. Адвокат надеется на то, что мужчина выйдет на свободу.

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