В Новосибирске школьник соврал о педофилии, чтобы отправить отца в тюрьму

В Новосибирске школьник заявил о сексуальных домогательствах со стороны собственного отца, затем поменял показания, но папу уже приговорили к 14 годам лишения свободы. Сообщается, что все случилось 11 января 2020 года, семья проживала совместно, в квартире с родителями жили сын и дочь.
Также известно, что глава семейства подрабатывал таксистом и злоупотреблял алкоголем, поднимая руку на супругу в состоянии алкогольного опьянения. По одной из версий, сын отомстил своему отцу именно за рукоприкладство в отношении матери.
В тот день мужчина снова злоупотребил алкоголем и уснул, после чего сын снял с себя одежду и подобрался по ближе к родителю, приступив к ласкам. А мама мальчика снимала все происходящее на камеру мобильного телефона, после чего был вызван наряд полиции. Мальчик пожаловался на домогательства, а мать передала запись сотрудникам правопорядка, пишет «КП-Новосибирск».
В ходе следственных действий мальчик рассказал, что у родителей были сложные отношения. Также потерпевший заявил, что его отец включал видео порнографического характера, после чего принялся приставать к собственному ребенку. В полиции было возбуждено уголовное дело, а после мужчину осудили на 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
По словам адвоката осужденного, мальчик заявлял на суде, что просто хотел отомстить папе, однако данные показания не учли.
– Мне было жаль свою маму, я видел, как она плакала, в таком состоянии я мог соврать о чем угодно, но это все неправда, – сообщал мальчик.
Юрист вместе с осужденным собираются обжаловать приговор суда. Адвокат надеется на то, что мужчина выйдет на свободу.