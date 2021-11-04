Дочь вице-премьера КЧР вышла замуж: Свадьба обошлась в 10 млн рублей, а для невесты пел Мот

Стали известны подробности свадьбы дочери Руслана Тамбиева – вице-премьер КЧР. Сообщается, что церемония празднования события происходила после введения всех ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в республике. После стало известно о том, что событие отмечалось в Пятигорске, в банкетном зале оздоровительного ресторанно-гостиничного комплекса «Парк Родник» 24 октября.
Подчеркивается, что ограничения в Ставропольском крае действительны с 30 октября и они не запрещают работу ресторанов в регионе. Также появилась предварительная информация о стоимости данного мероприятия. На свадьбе был репер Мот, выступление которого стоило 6 млн рублей.
Общая стоимость мероприятия могла обойтись организаторам в более 10 млн рублей. Свадебное платье невесты стоило 400 тыс. рублей. А услуги свадебного агентства обошлись в 4,5 млн рублей, аренда банкетного зала стоила 1,9 млн рублей.
Банкетный зал, в котором проводилось мероприятие включает в себя 600 человек. А заказчиком мероприятия стала сторона жениха, а не вице-премьера.