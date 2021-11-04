В Новосибирской области озвучат решение о продлении нерабочих дней 8 ноября

В России из-за пандемии коронавируса была объявлена нерабочая неделя с 30 октября до 7 ноября. Соответсвующий указ был выпущен на сайте президента России, а главам регионов было поручено самостоятельно принимать решение о продлении нерабочих дней в субъектах страны. За последние сутки пять регионов страны уже решили, что режим дополнительных ограничительных мер продлится на их территории.
А вот правительство Новосибирской области сообщило, что подобный вопрос в стенах ведомства пока не поднимался. Данную тему планируется обсудить на оперативном совещании после праздников ноября – 8 числа.
Также известно, что в регионе начались школьные каникулы 30 ноября, которые совпали по срокам с карантинными ограничениями, но продлевать перерыв для школьников не планируется, они выйдут на учебу уже 8 ноября.