Непрерывная тошнота и рвота: Кристина Асмус попала в больницу с дочерью

Актриса Кристина Асмус заявила, что их совместная дочь с Гариком Харламовым переболела тяжелым инфекционным заболеванием. Такая публикация появилась на ее странице в Instagram. Там она заявила, что лежала в больнице вместе с дочерью, поэтому не появлялась в социальных сетях.
– Рвота, температура, анализы, врачи, поэтому меня не было в сети. Дочь заболела, – пишет актриса.
Ребенок был госпитализирован, а после перечня анализов, который сдала пациентка, врачи обнаружили у нее кишечную инфекцию. Из-за заболевания чада актриса отменила репетиции и выступления, запланированные на этот период.
– Очень тяжело наблюдать за тем, как болеют дети, хочется поддаться вирусу самой, чтобы исцелить дочь, сейчас уже дома, восстанавливаемся после болезни, – сообщает Асумс.
Пользователи и подписчики звезды не остались в стороне и в комментариях пожелали здоровья и скорейшего выздоровления дочери актрисы.