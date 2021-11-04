Бизнес-омбудсмен Титов попросил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса

Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов заявил, что в России нужно разрешить все вакцины от COVID-19, которые одобрены ВОЗ. Также бизнес-омбудсмен сообщил, что Россия не должна ждать информации от запада.
– Иностранные вакцины нужно разрешить только на условиях взаимности. Ситуация тяжелая, она не позволяет нам сидеть и ждать зарубежного одобрения наших инъекций, – сообщил Титов.
Мужчина считает, что прививки, полученные одобрение от ВОЗ не только должны завозиться в Россию, но использоваться в полной мере. Напомним, что на сегодняшний день ведомством одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.
– После спада эпидемии решим все иностранные дела и вопросы, которые появятся у нас с ними друг к другу, а сейчас не время этим заниматься, – добавил Титов.