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Бизнес-омбудсмен Титов попросил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса

7:41:4411/4/2021
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Такое заявление связано с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране.

Все прививки, одобренные ВОЗ могут разрешить в России. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов заявил, что в России нужно разрешить все вакцины от COVID-19, которые одобрены ВОЗ. Также бизнес-омбудсмен сообщил, что Россия не должна ждать информации от запада.

– Иностранные вакцины нужно разрешить только на условиях взаимности. Ситуация тяжелая, она не позволяет нам сидеть и ждать зарубежного одобрения наших инъекций, – сообщил Титов.

Мужчина считает, что прививки, полученные одобрение от ВОЗ не только должны завозиться в Россию, но использоваться в полной мере. Напомним, что на сегодняшний день ведомством одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

– После спада эпидемии решим все иностранные дела и вопросы, которые появятся у нас с ними друг к другу, а сейчас не время этим заниматься, – добавил Титов.

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коронавирусКовид вакцинаВОЗБорис Титов
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