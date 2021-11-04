В двух региона России введут обязательный режим QR-кодов для авиапассажиров

В Хабаровском и Камчатском крае власти внесли обязательный режим QR-кодов для пассажиров, совершающих перелеты внутри регионов. С такими заявлениями выступили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и оперштаб по борьбе с коронавирусом в Хабаровском крае.
На Камчатке с 23 ноября авиапассажиры будут в принудительном порядке предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса. Кроме того, к перелетам будут допущены граждане, имеющие справку о противопоказаниях к прививке.
Также режим QR-кодов был введен и для пользования общественным транспортом на территории региона. По словам главы, такие меры помогут избежать постоянного прохождения ПЦР-тестов перед перелетами и приведут к снижению распространения вируса.
А в Хабаровском крае QR-коды будут проверяться с декабря 2021 года при продаже авиабилетов и входе в аэропорт.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Новосибирской области вопрос о продлении нерабочих дней собираются обсудить 8 ноября. Также известно, что школьники выйдут на учебу уже в понедельник.