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11 мая 1993 года в Бердске прогремел взрыв. Родные умерших, виновных в трагедии и очевидцы трагедии, откликнитесь

7:37:3211/4/2021
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"Курьер.Среда" хочет рассказать, как сложились судьбы тех людей, которые причастны к взрыву, спустя 28 лет.

свеча
Взрыв унес жизни троих людей. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написал "Курьер.Среда":

11 мая 1993 года в Бердске произошла трагедия - Владимир Петухов решил взорвать свою мачеху, которая пыталась отсудить у него трехкомнатную квартиру. Вместе с мачехой погибли еще два человека. За организацию этого преступления Новосибирский облсуд приговорил Петухова к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

В три часа дня 11 мая Павлов подстерег Петухову и ее родственницу Раису Бушневу, которые шли в Бердский горсуд, и, подойдя к ним сзади, нажал на кнопку. В результате взрыва тело Павлова "было полностью расчленено на множество фрагментов", а Петухова и Бушнева скончались в больнице спустя два часа. Осколками и взрывной волной были выбиты окна и витрины в окрестных домах и магазинах. Проведенная следствием взрывотехническая экспертиза, в ходе которой было взорвано аналогичное устройство, показала, что его осколки разлетелись на расстояние до 1 километра.

Многие помнят этот трагический день до сих пор. Редакция просит откликнуться тех, кто стал очевидцем происшествия, а также тех родственников, которые простились с жертвами преступления. Позвоните или напишите на номер Вацап 7-953 878-90-10, напишите на электронную почту [email protected]

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Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
взрывквартирамачеха
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