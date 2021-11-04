11 мая 1993 года в Бердске прогремел взрыв. Родные умерших, виновных в трагедии и очевидцы трагедии, откликнитесь

В рубрику "Сообщи свои новости" написал "Курьер.Среда":
11 мая 1993 года в Бердске произошла трагедия - Владимир Петухов решил взорвать свою мачеху, которая пыталась отсудить у него трехкомнатную квартиру. Вместе с мачехой погибли еще два человека. За организацию этого преступления Новосибирский облсуд приговорил Петухова к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.
В три часа дня 11 мая Павлов подстерег Петухову и ее родственницу Раису Бушневу, которые шли в Бердский горсуд, и, подойдя к ним сзади, нажал на кнопку. В результате взрыва тело Павлова "было полностью расчленено на множество фрагментов", а Петухова и Бушнева скончались в больнице спустя два часа. Осколками и взрывной волной были выбиты окна и витрины в окрестных домах и магазинах. Проведенная следствием взрывотехническая экспертиза, в ходе которой было взорвано аналогичное устройство, показала, что его осколки разлетелись на расстояние до 1 километра.
Многие помнят этот трагический день до сих пор. Редакция просит откликнуться тех, кто стал очевидцем происшествия, а также тех родственников, которые простились с жертвами преступления. Позвоните или напишите на номер Вацап 7-953 878-90-10, напишите на электронную почту [email protected]