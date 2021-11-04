СК ищет авторов видео с однополым поцелуем у Могилы Неизвестному Солдату

СК России ищет авторов видео с однополым поцелуем у стен кремля. Видео было записано прямо у Могилы Неизвестному Солдату. Фигурантов могут обвинить в осквернении символов воинской славы России. В случае, если авторов видео найдут и их вина будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.
Видеоролик, на котором две девушки целуются у стен кремля, распространился по интернету в ноябре. Предположительно, одной из участниц скандального видео может быть Анна Михеева, которая была героиней шоу "Пацанки" под псевдонимом Хоффманита, пишет Telegram-канал Baza.
В сети все чаще стали появляться фотографии обнаженных блогеров на фоне храмов и памятников. Один из психолог заявляет, что такой ход связан с большим желанием, привлечь к себе внимание. Практически каждый подобный пост получает свое продолжение. А герои таких публикация получают реальное наказание.