В бане Подмосковья застрелили бизнесмена

Мужчина умер на месте. Фото: Следственный комитет России/caption>
В Подмосковной деревне Дютьково в Одинцовском районе неустановленные лица застрелили молодого человека, который отдыхал в бане. Сообщается, что мужчина являлся индивидуальным предпринимателем. Совершившим преступление удалось скрыться с места происшествия. Также неизвестно и количество злоумышленников.
Известно, что нападавшие произвели выстрел из обреза. По факту совершений данного преступления проводится проверка в следственных органах.
Напомним, раннее портал «Курьер.среда» писал, что в Новосибирске школьник обвинил собственного отца в изнасиловании, а когда тот получил 14 лет лишения свободы, мальчик признался, что соврал. Ребенок заявил, что папа избивал его мать, что и послужило причиной мести.