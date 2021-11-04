В Петербурге мама спрятала мертвого младенца в шкафу

В Поселке Песочный 40-летняя женщина спрятала тело младенца в шкафу. Сообщается, что тело ребенка было завернуто в полиэтиленовые пакеты и тряпки. Происшествие случилось 2 ноября в квартире, где женщина проживала с еще одним ребенком, которому 21 год, он болеет раком, а квартира принадлежит друзьям семьи.
Следственным органам женщина заявила, что на девятом месяце беременности пережила выкидыш и побоялась рассказывать о случившемся. А тело ребенка было обнаружено буквально на следующий день. Эксперты заявляют, что девочка родилась примерно на 33 неделе беременности.
Признаков насильственных действий на теле ребенка найдено не было, а сейчас девочка передана в морг, для установления дальнейших причин смерти.