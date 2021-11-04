Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Петербурге мама спрятала мертвого младенца в шкафу

8:10:4911/4/2021
0

Тело ребенка направлено в морг для выяснения причин смерти.

Младенец скончался от ожогов во время сна
Младенец скончался. Фото: Pixabay.com

В Поселке Песочный 40-летняя женщина спрятала тело младенца в шкафу. Сообщается, что тело ребенка было завернуто в полиэтиленовые пакеты и тряпки. Происшествие случилось 2 ноября в квартире, где женщина проживала с еще одним ребенком, которому 21 год, он болеет раком, а квартира принадлежит друзьям семьи.

Следственным органам женщина заявила, что на девятом месяце беременности пережила выкидыш и побоялась рассказывать о случившемся. А тело ребенка было обнаружено буквально на следующий день. Эксперты заявляют, что девочка родилась примерно на 33 неделе беременности.

Признаков насильственных действий на теле ребенка найдено не было, а сейчас девочка передана в морг, для установления дальнейших причин смерти.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ребенокмамавыкидышТело. Труп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Должна ли мать понести наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Экстремальная магнитная буря 4 и 5 ноября 2021 года обрушится на землян: мощные вспышки происходят на Солнце
В Иркутске на борту разбившегося самолета Ан-12 находились девять человек. Тела шести умерших найдены
Чудотворная молитва нашей Спасительнице: какую главную молитву нужно читать 4 ноября иконе Казанской Божией Матери
В Бердске жители ул. Ключевой две недели умоляют депутата Владимира Голубева избавить их от глины и мусора под окнами4

Последние новости

В бане Подмосковья застрелили бизнесмена
8:03:38 11/4/2021
В бане Подмосковья застрелили бизнесмена
Ритуалы на ноябрьское Новолуние 5 ноября: как использовать силу астрономического события для изменения судьбы. Что под строгим запретом в этот день силы
8:00:23 11/4/2021
Ритуалы на ноябрьское Новолуние 5 ноября: как использовать силу астрономического события для изменения судьбы. Что под строгим запретом в этот день силы
СК ищет авторов видео с однополым поцелуем у Могилы Неизвестному Солдату
7:56:09 11/4/2021
СК ищет авторов видео с однополым поцелуем у Могилы Неизвестному Солдату
В двух региона России введут обязательный режим QR-кодов для авиапассажиров
7:44:55 11/4/2021
В двух региона России введут обязательный режим QR-кодов для авиапассажиров
Бизнес-омбудсмен Титов попросил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса
7:41:44 11/4/2021
Бизнес-омбудсмен Титов попросил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса
Как мощное Новолуние 4 ноября 2021 года изменит судьбу каждого человека: три простых, но действенных ритуала СуперНоволуния в Скорпионе
7:22:33 11/4/2021
Как мощное Новолуние 4 ноября 2021 года изменит судьбу каждого человека: три простых, но действенных ритуала СуперНоволуния в Скорпионе
Непрерывная тошнота и рвота: Кристина Асмус попала в больницу с дочерью
7:11:54 11/4/2021
Непрерывная тошнота и рвота: Кристина Асмус попала в больницу с дочерью
В Новосибирской области озвучат решение о продлении нерабочих дней 8 ноября
7:02:03 11/4/2021
В Новосибирской области озвучат решение о продлении нерабочих дней 8 ноября
Прогноз наследницы Ванги Каедэ Убер на 2022 год: какие катаклизмы ожидают нашу планету в ближайшем будущем и как человечество может спастись
7:00:15 11/4/2021
Прогноз наследницы Ванги Каедэ Убер на 2022 год: какие катаклизмы ожидают нашу планету в ближайшем будущем и как человечество может спастись
БердскМэрия Бердска попросила водителей и пешеходов быть внимательней на дорогах из-за гололеда
6:56:23 11/4/2021
Мэрия Бердска попросила водителей и пешеходов быть внимательней на дорогах из-за гололеда