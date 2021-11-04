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День народного единства в Москве станет самым теплым в ноябре 2021 года

8:30:3311/4/2021
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А ночь на 4 ноября стала одной из самых теплых с 1948 года.

Самый теплый день за всю историю наблюдений в Москве. Фото: Pixabay.com

В Москве сегодняшний день может стать одним из самых теплых среди 4 ноября за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха в Москве поднимется до +11 градусов, а в Подмосковье отметка ртутного столба достигнет +12 градусов тепла, пишет ТАСС.

– День народного единства станет самым теплым за всю историю! Осадков не обещается, а температура воздуха поднимется выше 10 градусов. Такой показатель превышает норму температурного режима в ноябре больше, чем на пять градусов. Обычно так тепло только в начале октября, – сообщает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Отмечается, что в прошлом веке самая теплая температура в ноябре была зафиксирована в 1938 году - плюс 11,9 градусов. Такой показатель является рекордным с 1879 года. Таким образом Москва занимает третью строчку за 142 года.

А ночь на 4 ноября стала одной из самых теплых с 1948 года.

– Минимальная температура ночью была +7,3 градуса, а максимальная достигала +7,8 градусов, – сообщает метеоролог.

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