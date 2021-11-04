В России зафиксирован новый суточный рекорд смертей из-за коронавируса. За 24 часа скончалось 1 195 пациентов

Число смертей от COVID-19 за сутки в России выросло до 1195 человек, такие данные предоставляет оперштаб по борьбе с коронавирусом. Такой показатель стал абсолютным рекордном за всю историю пандемии. Уровень летальности остался прежним – 2,8%. За прошедшие сутки было зафиксировано 75 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 52 - в Московской области, 45 - в Краснодарском крае, 40 - в Нижегородской области, 39 - в Пермском крае.
А число заразившихся вирусом за сутки пациентов, выросло на 40 217 человек до до 8 673 860. Лидирующую позицию по числу зараженных за сутки занимает Санкт-Петербург, там за 24 часа зафиксировано 2 732 случая заражения. На втором месте расположилась Московская область – 1 603 пациента с положительным ПЦР-тестом. Замыкает тройку лидеров Самарская область – 802 человека.
Сейчас лечение от ковида проходят 953 239 пациентов. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 31 928 пациентам.
За сутки в Москве заразилось 6 305 человек, общее число заразившихся в столице составило 1 843 362. Прирост составил 0,34%. Скончались за 24 часа 97 пациентов. А всего в городе было зафиксировано 31 728 смертей от вируса.