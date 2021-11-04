«Пустили под нож элитные войска»: 12 лет без Бердской бригады специального назначения ГРУ - на ее территории царит полная разруха. Но Минобороны не отдает землю Бердску

История прославленной Бердской бригады специального назначения ГРУ ушла в прошлое. К сожалению для многих бердчан и тех, кто в ней служил. 1 ноября 2021 года 67-я бригада спецназа, дислоцированная в Бердске, отметила бы свое 37-летие со дня основания. А 5 ноября — День военной разведки, который отмечается с 2000 года по указу президента в день образования Главного разведывательного управления (ГРУ) СССР.
Но военная реформа, которую начал в 2008 году тогдашний скандально известный глава Минобороны Анатолий Сердюков, поставила крест на знаменитой войсковой части 64655. Бригаду расформировали. А в 2009 году она окончательно покинула территорию бердского гарнизона.
Сейчас о ней напоминают лишь казарма в военном городке и оставшийся за забором памятник погибшим на первой чеченской войне спецназовцам. Его, как сообщал «Курьер.Среда», хотят перенести с режимной территории в доступное место. Ветераны Вооруженных сил видят памятник в бердском парке Победы. Пока вопрос только обсуждается, но перенос памятника 14-и погибшим военнослужащим горожане безусловно поддерживают — так будет справедливо. Тем более, что судьба земли и недвижимости бригады пока никому неизвестна.
На территории прославленной бригады сейчас полное запустение. Жизнь теплится только в четырехэтажной казарме, которую каким-то образом удалось купить ФНС под архив. Трехэтажное здание штаба разваливается. Все, что возможно, разворовали. Увезли даже цистерны, в которых хранилось топливо.
Зайти на территорию постороннему человеку невозможно — ее охраняет один гражданский и стая огромных злых собак, готовая разорвать любого незнакомца.
Не исключено, что оборонное ведомство решит-таки отдать участок муниципалитету. А тогда там возможна жилая застройка, как планировали еще во времена экс-мэра Ильи Потапова. Может, вернется тема открытия в Бердске исправительного центра для осужденных, чего очень боятся бердчане и против чего в 2020 году выходили на митинги протеста. В любом случае бригада спецназа оставила свой след в истории города боевыми подвигами, целым военным городком, заселенным некогда семьями военнослужащих, чудесными праздниками на аэродроме, куда собирался весь город, парадным маршем в День Победы на мемориале Славы. Ее двери были открыты для школьников и призывников, которым показывали оружие, солдатский быт, боевую выучку, прививали уважение к профессии «Родину защищать». Служили там прошедшие Афганистан и Чечню солдаты и офицеры, знающие цену жизни и смерти.
Лучшие из лучшихВ 1972 году 791-я отдельная рота специального назначения в составе 120 человек из Юрги перебазировалась в Бердск. В сформированной Бердской бригаде спецназа ГРУ готовили бойцов для разведки и проведения диверсий на военных объектах в глубоком тылу противника, куда разведчиков доставляли самолетами или вертолетами и выбрасывали с парашютами.
Первоначально в части служили 350 человек, было 11 гражданских работников. Первым командиром бригады был полковник Леонид Агапонов. Стоит отметить, что личный состав части в дальнейшем заметно увеличился — в первой чеченской войне участвовало 1018 ее служащих. На Северном Кавказе каждые три месяца менялся батальон численность 400 человек.
Бердская бригада неоднократно признавалась лучшей в Сибирском военном округе (сейчас Центральный ВО). В 1996 году ее наградили вымпелом «Лучшая бригада военного округа» по итогам боевой подготовки, в 1999-м - переходящим Красным знаменем Военного Совета округа среди частей специального назначения, в 2002 году - переходящим вымпелом Военного Совета округа за летний и зимний периоды обучения. Военнослужащие бригады участвовали в операциях в Афганистане, Карабахе, Боснии и Чечне (в обеих чеченских войнах).
В 1990 году полковника Агапонова сменил комбриг Александр Тарасовский. Через два года Бердскую бригаду возглавил полковник Леонид Поляков, которого до сих пор спецназовцы вспоминают как одного из лучших командиров. В 1999 году эстафету командования принял Юрий Мокров, тоже оставивший заметный след в памяти не только спецназовцев, но и всех бердчан. После того, как полковника Мокрова в 2002 году перевели служить на Кубань, комбригом стал Михаил Шустов. Он вынужден был исполнить приказ о расформировании бригады.
На слуху имена и других известных в Бердской бригаде офицеров — Юрий Мурлык, Дмитрий Ястребов, Николай Хомченко, Владимир Серяков, Олег Мартьянов, Сергей Гончаренко, Александр Левчик, Алексей Пильников, Василий Новиков, Александр Лопуха, Сергей Зозуля, Валерий Назаренко, Александр Финеев, Андрей Аминев, Юрий Боровской, Николай Меркулов, Василий Пономарев. Многих из них спецназовцы до сих пор называют самыми родными и близкими людьми.
Настоящими легендами спецназа были командиры отрядов Александр Слепов (Афганистан) и Андрей Панферов (ныне депутат заксобрания Новосибирской области, воевавший и в Афганистане, и в Чечне). В бригаде служили кавалеры трех орденов Красной Звезды майор Олег Гопиенко и двух орденов капитан Владимир Анищенко. Подполковник Панферов тоже трижды был награжден орденом Красной Звезды.
Навсегда вписаны в современную военную летопись имена 14-и спецназовцев из группы Игоря Лелюха, погибших в бою при штурме Грозного в конце 1994 года. Среди них трое бердчан — Андрей Загорский, Сергей Проняев и Александр Загороднев. Во вторую чеченскую войну потери Бердской бригады оказались более существенными — 37 убитых.
В Бердске служили 6 героев России, трое из которых удостоены высшей награды посмертно — Игорь Лелюх, Дмитрий Ерофеев и Олег Куняев. Конопелькин, Сафин и Ануреев лично получили звезду Героя.
А мужчины ушли...17 марта 2009 года в 67-й бригаде специального назначения ГРУ состоялся ритуал прощания с боевым знаменем части. Прославленная войсковая часть прекратила свое существование. На ней поставили крест. Сами спецназовцы узнали о том, что они больше не нужны за несколько минут до начала «торжества». Ни прессы, ни гостей — никакой помпы. Быстро и тихо закончилась история знаменитой Бердской бригады. По приказу сверху наплевали на традиции и уважение к людям.
Впрочем, для самих спецназовцев такое решение Минобороны не стало громом среди ясного неба. В течение года поговаривали о ликвидации трех соединений Главного разведывательного управления, в том числе Бердской бригады. Расформирование одной из самых боеспособных частей российской армии вызвало возмущение военнослужащих и горожан. Но первые обязаны подчиниться приказу и уйти в небытие, а вторых слушать никто не будет. Логику решения Минобороны тогда никто не мог найти, а командование СибВО отказывалось комментировать происходящее.
И только накануне прощания со знаменем на вопрос журналистов о вытеснении профессионалов из армии и. о. начальника пресс-службы и информации военного ведомства Александр Дробышевский ответил, что СМИ безосновательно «раструбили». Он заверил, что после ликвидации части все бердские спецназовцы будут устроены в подразделениях Сибирского военного округа, а на гражданку отправят только с соблюдением всех специальных гарантий. И некоторым предложили — служить в пехоте или в полиции. А некоторые военнослужащие вообще не получили никакого назначения. Они оказались не нужными государству. Подполковник Пономарев, например, устроился начальником управления гражданской защиты мэрии Бердска.
- Когда людям оставалось служить еще долго, конечно, они искали себе места. Кто-то пошел в 24-ю бригаду в 17-м военном городке в Новосибирске. Стоял вопрос закрыть нас или 24-ю — закрыли нас. Многие офицеры и прапорщики служили в автомобильном батальоне, который пришел на смену бригаде. Им деваться некуда — надо дослуживать, - рассказал «Курьер.Среда» подполковник запаса Александр Левчик.
Позже автобат, прибывший в Бердск из Новоалтайска, перевели в Юргу. Затем «посадили» один батальон 24-й бригады спецназа. Это было в 2012 году, и бердчане с воодушевлением восприняли возвращение десантников, надеясь, что жизнь снова вдохнут в военный городок. Но спецназовцев быстро направили в Шилово. И с тех пор бердский гарнизон приходит в упадок. Такая же участь постигла и соседний вертолетный полк, переведенный в 1980-х годах из Германии. Бердских вертолетчиков перебазировали в Толмачево. И теперь на их прежнем месте дислокации тоже царит полная разруха.
"Пустили под нож элитные войска"Напомним, что бердская власть пыталась противостоять уничтожению бригады спецназа. В частности депутаты просили об этом руководство РФ, обращались в Госдуму. Тогдашний спикер горсовета коммунист Алексей Русаков выразил беспокойство судьбой военнослужащих и гражданских, работавших в бригаде. По мнению председателя депутатского корпуса, решение о расформировании части идет вразрез с безопасностью и обороноспособностью страны, противоречит принципам патриотического воспитания. Более того, в начале марта противники ликвидации Бердской бригады спецназа выходили на митинг под окна мэрии. А военное командование по-прежнему хранило молчание, заявляя, что судьба каждого спецназовца — его личное дело.
Между тем, о бригаде, дислоцированной в Бердске, и возможных последствиях ее расформирования писала даже британская The Financial Times. 18 марта 2009 года газета опубликовала статью «Реформа российской армии вызывает недовольство». Прочили отставки высокопоставленных военных чиновников, замену их «прогрессивными» руководителями. Минобороны заявляло, что к 1 декабря 2009 года должно завершиться формирование «нового облика российской армии». В том числе и частей Главного разведывательного управления.
- Никакого смысла в расформировании Бердской бригады не было. Это все сердюковская реформа. Под раздачу попала также бригада спецназа из Асбеста и еще одна. Что тут можно сказать... Войска специального назначения — это самые подготовленные войска. Но пустили под нож элитные войска, а не пехоту. Это политика... - считает подполковник Левчик.
Он полагает, что десантники никогда уже не вернутся в Бердск. Хотя нынешний министр обороны Сергей Шойгу категорически отказывается отдавать землю бердского гарнизона городу.
- Все пришло в такое запустение, что просто ужас. Штаб разрушен, крыша протекает — как после бомбежки. Парк с заправкой уничтожен. Следят налоговики только за своим зданием казармы. Мы хотели бы разместить там патриотический центр, возили важных людей, показывали им. Но Минобороны не отдает. Чтобы разместить там военных, нужно столько денег вложить в восстановление, в строительство новой казармы... Все очень печально. Хотя бы памятник оттуда забрать, так как с каждым годом все хуже и хуже. Конечно, мы навещаем святое место, попросили человека ухаживать на ним. Но это не дело — надо переносить, - оценил ситуацию Александр Левчик.
Подвиги бессмертны26 июня 2000 года разведотряд Бердской бригады под командованием капитана Меркушина и заместителя капитана Андрея Лелюха (его брат погиб в первую чеченскую войну при штурме Грозного) в районе чеченского села Авт-Уры преградил путь банде Хаттаба. Более суток в полном окружении отряд вел бой с противником, не позволяя боевикам прорваться в Гудермес, и выстояли. В том бою погибли 11 бойцов, из них пятеро из Бердска: капитан Валерий Семьянов, прапорщики Дмитрий Сяськин и Вячеслав Грознов, сержант Борис Торчинский, младший сержант Николай Титов. Это дата стала скорбной и памятной для бердских спецназовцев.
Тот бой и своего боевого товарища Дмитрия Сяськина вспоминал Вадим Хмель из Новосибирска:
- Мы пошли в бой ротой из четырех групп - 60 человек. Первое столкновение произошло с утра, часов в 10. Мы продвинулись чуть дальше. Потом нас уже окружили. На следующий день после обеда нас вытащили. Я помню, мы с утра проснулись, в котелке на сухом горючем сделали кофе, Дима сказал,что когда приедет из этой командировки, то сыну купит компьютер, который он хочет. Эти слова мне запомнились. И буквально через 3-4 часа его уже не стало. Их поместили в гробы и отвезли. Когда ты чувствуешь, что в любой момент тебя может не быть, ты понимаешь ценность жизни. Падает вся мишура, надуманные ценности. Мне было тогда 22 года... Погибшие ребята - своего рода ангелы хранители. Они были в головной группе и весь первый натиск был на них. Я был командиром этой группы. Остались я и пулеметчик. Семеро погибли.
Роману Евдокимову тогда было 19 лет. Срочник из Бердской бригады спецназа по приказу поехал на Северный Кавказ:
- Мы увидели горы. Очень красиво и очень страшно. Другая территория, другой менталитет людей. Командировка длилась три месяца... Начинаешь пересматривать свое понимание жизни, начинаешь ценить каждое мгновение и радоваться каждому вздоху, каждой улыбке ребятишек.
В Бердске чтят память погибших в Чечне спецназовцев. Потому что живут в городе их матери и вдовы, дети и однополчане, друзья и соседи, которые их никогда не забудут.
15-летняя войнаПервая чеченская война длилась 20 месяцев – с 11 декабря 1994 по 31 августа 1996 года. За это время погибли почти 4000 российских военнослужащих, в том числе 14 бойцов Бердской бригады спецназа, около 2000 сотрудников МВД и других силовых ведомств. Потери боевиков составили от 3000 до 17 000 человек, а мирных жителей - от 20 000 до 40 000.
В июле 1991 года была образована Чеченская республика Ичкерия под руководством генерала советских ВВС Джохара Дудаева. За месяц до августовского путча ГКЧП Чечня объявила о выходе из СССР и о своем суверенитете. Президент Борис Ельцин ввел в Чечне чрезвычайное положение, но попытки мирно урегулировать конфликт проваливались. Сторонники Дудаева аккумулировали вооружение и армейское имущество. После очередной попытки восстановить контроль над республикой с помощью точечных ударов федеральные власти приняли решение ввести войска.
9 декабря 1994 года Ельциным подписал указ №2166 "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта". И уже 11 декабря федеральные войска вошли в Чечню, где столкнулись с мощным сопротивлением. С 18 декабря началась бомбардировка Грозного и наступление на чеченскую столицу. Но штурм Грозного, начавшийся 31 декабря, обошелся очень дорого российской армии. Именно в том бою погибло большинство бердских спецназовцев. Лишь 16 апреля 1999 года сняли режим контртеррористической операции в Чечне после подписания Хасавюртовских соглашений, которые ни к чему не привели. Так закончилась первая чеченская война.
Но уже в августе обстановка в республике обострилась, прогремели взрывы в Москве и Волгодонске. Боевики под руководством Хаттаба вошли в Дагестан, блокировали границы с Чечней. В сентябре 1999 года Ельцин снова подписал указ о контретррористической операции на Северном Кавказе. И следом федеральные войска снова вошли в Чечню. 26 декабря начался штурм Грозного, который завершился 6 февраля 2000 года — было объявлено о полном освобождении столицы. Вырвавшиеся из города боевики начали партизанскую войну и провели ряд жестоких терактов — школа в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Кабардино-Балкарии и другие.
Во вторую чеченскую войну погибли 37 бойцов из Бердской бригады спецназа. И только в апреле 2009 года отменили вторую контртеррористическую операцию в Чечне. К этому времени 67-ю отдельную бригаду специального назначения ГРУ, дислоцированную в Бердске, уже расформировали.