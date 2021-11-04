Звезда сериала "Сваты" опроверг слухи о продолжении картины

Российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Васильев заявил, что покинул проект «Сваты». Причиной ухода артист назвал сценарий. По словам Васильева его вкусы не совпали с юмором, который создавали сценаристы. Также мужчина опроверг конфликт с коллегой по сериалу Федором Добронравовым.
– Конфликтов у меня с Федором нет, он силен в комедийном кино, там и работает, – сообщил Васильев.
Также звезда сериала опроверг информацию о том, что испытывал неприязнь, когда актеры шутили над его героем. Народный артист добавил, что не сожалеет по поводу ухода из проекта и предположил, что создатели картины преследуют коммерческие цели.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что Кристина Асмус рассказала о том, почему пропала из социальных сетей. По словам звезды, ее дочь перенесла инфекционное заболевание. Актрисе пришлось пролежать с дочерью в больнице несколько дней.