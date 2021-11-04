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Звезда сериала "Сваты" опроверг слухи о продолжении картины

9:23:0111/4/2021
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Васильев рассказал, что ушел из «Сватов» из-за сценария.

Анатолий Васильев покинул продолжение сериала "Сваты" Фото: Pixabay.com

Российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Васильев заявил, что покинул проект «Сваты». Причиной ухода артист назвал сценарий. По словам Васильева его вкусы не совпали с юмором, который создавали сценаристы. Также мужчина опроверг конфликт с коллегой по сериалу Федором Добронравовым.

– Конфликтов у меня с Федором нет, он силен в комедийном кино, там и работает, – сообщил Васильев.

Также звезда сериала опроверг информацию о том, что испытывал неприязнь, когда актеры шутили над его героем. Народный артист добавил, что не сожалеет по поводу ухода из проекта и предположил, что создатели картины преследуют коммерческие цели.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что Кристина Асмус рассказала о том, почему пропала из социальных сетей. По словам звезды, ее дочь перенесла инфекционное заболевание. Актрисе пришлось пролежать с дочерью в больнице несколько дней.

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