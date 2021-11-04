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Дочь Анастасии Заворотнюк объявила об обручении с возлюбленным

10:00:4411/4/2021
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Анна встречается с возлюбленным 6 лет. Они познакомились на обучении в Нью-Йорке.

Дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» выходит замуж. Фото: Pixabay.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила о помолвке с возлюбленным, с которым она познакомилась во время учебы в Нью-Йорке. Счастливой новостью 25-летняя дочь артистки поделилась с подписчиками в Instagram.

Девушка подала информацию достаточно необычно: она устроила опрос, в котором задавала вопросы о себе. Один из вопросов в перечне предложенных был об ее нынешнем статусе.

Сообщается, что дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» встречается с возлюбленным уже на протяжение шести лет.

Также недавно девушка сообщала, что во время отдыха в Крыму она заразилась коронавирусом. Дочь популярной актрисы с подозрением относилась к прохождению вакцинации, а из-за пережитого заболевания, вопрос решился сам по себе.

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