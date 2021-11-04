Дочь Анастасии Заворотнюк объявила об обручении с возлюбленным

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила о помолвке с возлюбленным, с которым она познакомилась во время учебы в Нью-Йорке. Счастливой новостью 25-летняя дочь артистки поделилась с подписчиками в Instagram.
Девушка подала информацию достаточно необычно: она устроила опрос, в котором задавала вопросы о себе. Один из вопросов в перечне предложенных был об ее нынешнем статусе.
Сообщается, что дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» встречается с возлюбленным уже на протяжение шести лет.
Также недавно девушка сообщала, что во время отдыха в Крыму она заразилась коронавирусом. Дочь популярной актрисы с подозрением относилась к прохождению вакцинации, а из-за пережитого заболевания, вопрос решился сам по себе.