В Екатеринбурге задержали обвиняемого в жестоком убийстве медика

В Екатеринбурге правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве врача. Задержанного разыскивали несколько дней. Врача с тяжелыми травмами в области головы обнаружили 28 октября в одной из квартир по улице Шевченко. По предварительным данным, убийца ведет антиобщественный образ жизни.
– Мой папа был врачом, он спас жизни многих людей, но был жестко убит, – поделилась дочь убитого.
Напомним, ранее в редакции «Курьер.Среда» сообщалось, что в центральной части Панамы скончались пять человек. Трагедия произошла на вечеринке в стиле сериала "Играла в кальмара". Вооруженная группировка открыла стрельбу. Еще несколько человек пострадали.