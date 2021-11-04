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04.11
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В Екатеринбурге задержали обвиняемого в жестоком убийстве медика

9:57:2511/4/2021
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В СМИ сообщают, что убийца вел ассоциативный образ жизни.

Убийцу врача задержали в Екатеринбурге. Фото: Следственный комитет

В Екатеринбурге правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве врача. Задержанного разыскивали несколько дней. Врача с тяжелыми травмами в области головы обнаружили 28 октября в одной из квартир по улице Шевченко. По предварительным данным, убийца ведет антиобщественный образ жизни.

– Мой папа был врачом, он спас жизни многих людей, но был жестко убит, – поделилась дочь убитого.

Напомним, ранее в редакции «Курьер.Среда» сообщалось, что в центральной части Панамы скончались пять человек. Трагедия произошла на вечеринке в стиле сериала "Играла в кальмара". Вооруженная группировка открыла стрельбу. Еще несколько человек пострадали.

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