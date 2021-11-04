Флот Росии начал контролировать корабль ВМС США Mount Whitney, который вторгся в Черное море

Структуры черноморского флота России начали контроль корабля Mount Whitney, который принадлежит военной-морским силам США. Судно зашло в акваторию Черного моря. Такая информация появилась в Национальном центре управления обороной РФ.
– Корабль вошел в акваторию Черного моря 4 ноября, сейчас все силы направлены на контроль за данным судном, – сообщается в ведомстве.
Известно, что 1 ноября корабль Шестого флота ВМС США отправился в Черное море для дальнейшего осуществления оперативных мероприятий с союзниками по альянсу. В тот же день проходило совещание в Сочи по оборонной тематике, на нем Владимир Путин сообщил, что судно можно рассмотреть в бинокль или прицел. Корабль ВМС США John Lenthall 3 ноября зашел в Босфорский пролив после чего отправился в Черное море. Военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что подобные корабли в море – это большая редкость.