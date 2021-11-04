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Как назвать мальчиков, рожденных в конце 2021 года. Яркие имена в честь богов подарят успешную и красивую судьбу

4:45:3711/4/2021
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Имена богов носят определенную магическую энергетику и способны благословить носителя на лучшую из возможных судеб.

Многие родители ответственно подходят к выбору имени своего будущего ребенка. Фото: Pixabay.com
Многие родители ответственно подходят к выбору имени своего будущего ребенка. Фото: Pixabay.com

С давних времен люди считают, что правильно подобранное имя может изменить жизнь ребенка и помочь ему следовать определенной судьбе. Особенно бытующее мнение касается мальчиков, которым предстоит стать продолжателями рода, защитниками домашнего очага и добытчиками. Часто при выборе имени родители смотрят имена каких-то знаменитых людей, воинов и даже богов. Список последних начинается с имен Древнегреческих и Древнеримских богов и заканчивается именами богов давно исчезнувших цивилизаций. Выбрать что-то из этого списка сложно хотя бы потому, что первоначальное звучание имен может быть непривычным для современного человека и сложным. Именно поэтому часто давно существующие имена адаптируют под условия современного общества.

Какими именами в честь богов назвать рожденных в конце 2021 года мальчиков?

Первое имя, сулящее своему обладателю успешную судьбу и благословение высших сил — Богдан. Буквально имя истолковывается как «данный или подаренный Богом». Само собой такое имя говорит за себя. Чаще всего мальчики, носящие данное имя обладают успешной судьбой, способны получать выгоду из любых сделок и являются прекрасными стратегами.

Следующее имя — Влесослав. Оно уходит корнями в язычество, к временам, когда люди страстно почитали бога мудрости и благосостояния Велеса. Влесослав — имя довольно редкое и запоминающееся, благословленное языческими богами и дарующее своему носителю особые интеллектуальные способности, мудрость и умение пользоваться финансовыми возможностями.

Диомидом часто называют воинственных и сильных характером мальчиков. И это не просто так. Дело в том, что данное имя носит значение «благословлённый Дионом, то есть Зевсом». Зевс является главным богом олимпа, поэтому его милость к мальчикам с данными именем безусловна.

Михаил — широко популярное имя и толкующееся как «подобный Богу». Часто Михаилы строги, умны и умеют грамотно коммуницировать с людьми. Они реалисты, способные использовать свои силы во благо и достигать больших высот на профессиональном и личностном поприще.

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