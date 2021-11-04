Экс-тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался на 65-м году жизни

Бывший тренер сборной России по биатлону умер на 65-ом году жизни. Такая информация появилась в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.
– Наша организация выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Князева. Он был профессионалом и посвятил всю свою жизнь спорту, – говорится в сообщении ведомства.
Князев являлся заслуженным тренером России, в 2020 году являлся сотрудником тренерского штаба резервной сборной России по биатлону. Также входил в состав тренеров основной национальной команды. В 2011 году возглавлял юношескую сборную России, в составе которой были чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что девушка российского бойца MMA обвинила его в избиении. По словам Алисы, Артур Кулинский с разной периодичностью избивал ее, а когда девушка заявила о том, что хочет разорвать отношения со спортсменом, боец избил ее возле дома прямо на глазах у прохожих. Пострадавшая написала заявление в полицию.