В Краснодарском крае 12-летнего мальчика изнасиловали шваброй и принуждали к оральному сексу шесть друзей. Знакомая семьи рассказала о школьнике

Настоящий беспредел - именно так можно назвать то, что произошло в одной из станиц в Краснодарском крае. Здесь шесть подростков изнасиловали второклассника шваброй и принуждали к оральному сексу. Примечательно, что все произошло почти месяц назад, однако про насилие узнали случайно: якобы тетя мальчика обнаружила в пабликах некие фотографии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Прокуратура Краснодарского края начала проверку, ведь мама пострадавшего мальчика в полицию не пошла. «Курьер.Среда» 4 ноября, попытались выяснить: что могло толкнуть подростков на насилие, почему мама пострадавшего мальчика не заявила в полицию и знали ли педагоги, где учатся все мальчики, об издевательствах над одним из них.
«Мать пьет, а сын - имеет психическое заболевание»: что рассказала местная жительница про инцидент на КубаниИтак, как уже говорили ранее, сексуальное насилие произошло почти месяц назад, а узнали об этом это лишь 28 октября: в одном из пабликов появилась новость о настоящем «жескаче» на юге. Там же рассказывалось и про заболевание школьника, над которым издевались: якобы мальчик отстает в развитии, а мать - пьет. В беседе с «Курьер.Среда» 4 ноября местная жительница рассказала немного о семье пострадавшего школьника.
- Ну, мама прикладывается иногда, да. Ребенок не больной, как писали. Обычный мальчик, может без способностей, но не заслуживает насилия. Я в шоке над всем этим. Хотя многие говорят, что это шутки такие у них. У меня у самой ребенок - ровесник, но я не видела таких наклонностей, - поделилась девушка.
Школьный психолог знала про издевательства над 12-летним мальчиком, но молчалаКстати, ее слова подтверждает и Следственный Комитет края: 12-летний школьник не имеет отклонений. В ведомстве «Курьер.Среда» сообщили, что сейчас в станицу Варениковскую (именно там все произошло) приехали следователи и криминалисты, назначены экспертизы.
- Установлены лица, имеющие отношение к происшествию. Следствием проведены допросы пострадавшего ребенка и его матери, других несовершеннолетних и их законных представителей. Пострадавший малолетний ребенок не имеет хронических заболеваний, у него отсутствуют отклонения в развитии, как это было отмечено рядом СМИ. Возраст несовершеннолетнего, применившего к малолетнему недозволенное, составляет 12 лет, как и возраст другого подростка, присутствовавшего в момент инцидента. Кроме того, следователями будет тщательно проверена информация о возможных иных противоправных действиях по отношению к потерпевшему со стороны других лиц. Все несовершеннолетние в ходе допроса отрицают факт осуществления видеосъемки. Данные сведения в настоящее время не подтверждаются и результатами следственных и иных процессуальных действий. Согласно пояснениям несовершеннолетних, была сделана фотография, которая не распространялась ими в открытых источниках. Мобильные телефоны подростков изъяты и направлены на соответствующие исследования, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.
Кстати, досталось и сельской школе, где мальчики учатся: якобы психолог знала про насилие, но никому не сообщила. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц образовательного учреждения. А еще, «школьный лекарь» душ не помогла и одному из насильников.
- В ходе расследования установлено, что в начале октября текущего года 12-летний участник происшествия совершил мелкое хищение в магазине, поведение несовершеннолетнего и общение со сверстниками ухудшилось, однако должных профилактических мер принято не было. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты продолжают досконально устанавливать все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебно-криминалистических экспертиз, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.
«Курьер.Среда» 4 ноября попытались получить комментарий от учебного заведения, однако там сообщили, что пока идет расследование - комментариев не дают. Говорить отказалась и мать пострадавшего мальчика. Хотя до этого с удовольствием даже соглашалась на сюжет федеральных каналов. Телеведущая Эвелина Бледанс пообещала помочь семье мальчика.