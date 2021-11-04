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В Новосибирской области из психбольницы сбежал опасный преступник с раздвоением личности

11:41:5111/4/2021
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Артамонов приговорен к принудительному лечению в том числе за изготовление взрывчатки.

Артамонов Евгений сбежал из психбольницы. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирской области объявлен в розыск Евгений Артамонов, который сбежал из психбольницы. Мужчина проходил принудительное лечение, он страдает раздвоением личности. В отношении сбежавшего пациента было возбуждено несколько уголовных дел, среди которых - по факту изготовления взрывчатого вещества. Граждан, кто располагает информацией о его местонахождении просят сообщить о ней в полицию. Сотрудники полиции предупреждают об опасности, исходящей от данного гражданина.

- Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивается Артамонов Евгений Александрович, 06.09.1971 г.р., который 04.11.2021 самовольно покинул специализированное медицинское учреждение, где содержался в принудительном судебном порядке, - сообщили в главке МВД по региону.

В пресс-службе ведомства сообщили о приметах сбежавшего которому на вид 50 лет, высокого роста (184 см), телосложение мужчины худощавое, лицо вытянутое, нос острый.

На момент побега был одет в коричневую цигейковую шапку, рабочую куртку синего цвета с голубой и светоотражающей полосками на спине, синие штаны, коричневые ботинки.

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)232-20-96 или 8-913-462-7987, - добавили в ведомстве.

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