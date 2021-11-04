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Росздравнадзор приказал сообщать о врачах-антипрививочниках в следственные органы

12:48:1811/4/2021
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Россияне, отказывающиеся делать прививки, ссылаются на рекомендации знакомых медиков не вакцинироваться. Антиваксеры теперь под колпаком.

Врачи, рекомендующие не делать прививку, будут наказаны. Фотo: Pixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Росздравнадзор поручил территориальным управлениям сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании. Особое внимание служба просит обратить на врачей-антипрививочников. Наказывать за это предполагается по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ.

Минздрав решил жестко подойти к вопросу о противодействии прививочной кампании, теперь за рекомендации отказываться от прививок будут наказывать врачей. В настоящее время уже подано пять жалоб на действия медиков, по которым начаты проверки в прокуратуре. Об этом рассказала Татьяна Полинская, возглавляющая управление Росздравнадзора Ростовской области, сообщают в "Медвестнике".

В России растет число заражений коронавирусом, увеличивается ежедневно на тысячу человек число погибших по стране. Несмотря на напряженную ситуацию, граждане не спешат прививаться. Зачастую рекомендации повременить с прививкой как можно дольше дают медики.

За границей, где уже сформирован коллективный иммунитет, смертельных исходов в разы меньше, несмотря на то, что заражения остаются. Протекание коронавируса осложняется у тех граждан, кто ранее не прививался.

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