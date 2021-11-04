Итальянский вирусолог назвал захват планеты коронавирусом результатом утечки из лаборатории после инцидента

Инцидент в лаборатории Уханя мог стать отправной точкой пандемии, захватившей всю планету. Так считает председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) вирусолог Джорджо Палу.
О своей версии начала коронавируса он рассказал в интервью тележурналисту Бруно Веспе, написавшему новую книгу. Выдержки из нее можно прочитать в газете Corriere della Sera, вышедшей 4 ноября.
- Сигнал тревоги от китайцев поступил с опозданием, это известно. Китай никогда до конца не прояснял причины появления вируса. Лично я думаю, что речь идет об инциденте в лаборатории Уханя, - приводит Веспа слова специалиста. Как напоминает Палу, такие случаи "случались и раньше в других китайских лаборатория с вирусами и бактериями, как и в США и других странах".
В международном сообществе мнения о происхождении разошлись кардинально. Есть специалисты, которые постоянно намекали на некую утечку из китайской лаборатории, но в основной части ученые отвергали данный сценарий, тем более что в Китае решительно отвергают любые предположения об подобном инциденте.
В конце 2019 года в Ухане начала распространяться неизвестная инфекция, от которой стали умирать зараженные. По всему миру стали болеть люди буквально через несколько месяцев после первых выявленных случаев заражения.
Как отметили в ВОЗ, за все время пандемии в мире заразились 250 миллионов человек, из которых умерли уже более 5 миллионов. В России происходит постоянный рост заражений в последнее время, число смертельных исходов ежедневно превышает тысячу человек.