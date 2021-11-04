В Германии мать зверски расправилась с пятью своими детьми из-за ревности к мужу

В Германии суд приговорили к пожизненному сроку мать, убившую пятерых детей. Об этом в четверг сообщило агентство ДПА.
В сентябре 2020 года года в городе Золинген 28-летняя женщина, у которой было шесть детей, дала пятерым из них наркотики, после чего одних задушила, а других утопила.
По версии следствия, на такой жестокий шаг ее толкнуло фото супруга с новой пассией, которое женщина увидела в соцсетях. Супруга пригрозила мужу, что он больше никогда не увидит детей. После этого она расправилась с ними. Дети были в возрасте от года до восьми лет. Их трупы убитых лежали в кроватях.
А потом гражданка ФРГ пыталась свести счеты с жизнью на вокзале в Дюссельдорфе. Туда она приехала с оставшимся в живых 11-летним сыном. Женщина получила серьезные ранения и была госпитализирована, мальчик не пострадал.
При этом подозреваемая рассказывала, что в дом проник неизвестный, связал ее, заставил написать сообщение мужу и убил детей. Эксперты между тем не нашли у женщины психических отклонений.
Защита требовала оправдания, но суд не нашел для этого оснований и отправил детоубийцу за решетку до конца жизни.