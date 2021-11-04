Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Германии мать зверски расправилась с пятью своими детьми из-за ревности к мужу

1:44:1611/4/2021
0

Суд приговорил ее к пожизненному заключению. Поводом для убийства стало фото супруга с новой партнершей, которое жена увидела в соцсетях. Она пыталась покончить с собой, но выжила.

суд
В Германии вынесли приговор матери, убившей пятерых детей. Фото: Рixabay.com

В Германии суд приговорили к пожизненному сроку мать, убившую пятерых детей. Об этом в четверг сообщило агентство ДПА.

В сентябре 2020 года года в городе Золинген 28-летняя женщина, у которой было шесть детей, дала пятерым из них наркотики, после чего одних задушила, а других утопила.

По версии следствия, на такой жестокий шаг ее толкнуло фото супруга с новой пассией, которое женщина увидела в соцсетях. Супруга пригрозила мужу, что он больше никогда не увидит детей. После этого она расправилась с ними. Дети были в возрасте от года до восьми лет. Их трупы убитых лежали в кроватях.

А потом гражданка ФРГ пыталась свести счеты с жизнью на вокзале в Дюссельдорфе. Туда она приехала с оставшимся в живых 11-летним сыном. Женщина получила серьезные ранения и была госпитализирована, мальчик не пострадал.

При этом подозреваемая рассказывала, что в дом проник неизвестный, связал ее, заставил написать сообщение мужу и убил детей. Эксперты между тем не нашли у женщины психических отклонений.

Защита требовала оправдания, но суд не нашел для этого оснований и отправил детоубийцу за решетку до конца жизни.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
приговорутопиламать убила детейнаркотикипожизненно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Измена мужа может стать поводом для зверских поступков?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 ноября 2021 в России и мире
Магнитная буря 4 ноября 2021: неожиданный геоудар нанесло Солнце нашей планете. Как пережить резкое изменение космической погоды, рассказываем5
Экстремальная магнитная буря 4 и 5 ноября 2021 года обрушится на землян: мощные вспышки происходят на Солнце
День матери-2021: Какие выплаты получат россиянки в Бердске, Новосибирске, Москве, Подмосковье и Петербурге 28 ноября

Последние новости

В Германии мать зверски расправилась с пятью своими детьми из-за ревности к мужу
1:44:16 11/4/2021
В Германии мать зверски расправилась с пятью своими детьми из-за ревности к мужу
Итальянский вирусолог назвал захват планеты коронавирусом результатом утечки из лаборатории после инцидента
1:16:06 11/4/2021
Итальянский вирусолог назвал захват планеты коронавирусом результатом утечки из лаборатории после инцидента
График магнитных бурь с 4 по 15 ноября 2021 года: как метеозависимым пережить ноябрьские солнечные качели
1:00:50 11/4/2021
График магнитных бурь с 4 по 15 ноября 2021 года: как метеозависимым пережить ноябрьские солнечные качели
Росздравнадзор приказал сообщать о врачах-антипрививочниках в следственные органы
12:48:18 11/4/2021
Росздравнадзор приказал сообщать о врачах-антипрививочниках в следственные органы
Украина внесла Максима Галкина в список угрожающих национальной безопасности лиц
12:24:32 11/4/2021
Украина внесла Максима Галкина в список угрожающих национальной безопасности лиц
С Днем военного разведчика! Мужественно-нежные поздравления истинным защитникам России в праздник героев 5 ноября
12:15:37 11/4/2021
С Днем военного разведчика! Мужественно-нежные поздравления истинным защитникам России в праздник героев 5 ноября
Новорожденную девочку подбросили в ковидный госпиталь под Омском
12:11:54 11/4/2021
Новорожденную девочку подбросили в ковидный госпиталь под Омском
Ханука-2021: категорические запреты на праздник и сколько свечей зажигать. Как поздравить близких
12:00:51 11/4/2021
Ханука-2021: категорические запреты на праздник и сколько свечей зажигать. Как поздравить близких
В Новосибирской области из психбольницы сбежал опасный преступник с раздвоением личности
11:41:51 11/4/2021
В Новосибирской области из психбольницы сбежал опасный преступник с раздвоением личности
На курорте в Болгарии погиб россиянин: Его выловили в Черном море
11:30:11 11/4/2021
На курорте в Болгарии погиб россиянин: Его выловили в Черном море