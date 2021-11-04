Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Крушение самолета Ан-12 и гибель 9 человек под Иркутском расследуют СКР России и Белоруссии

2:25:3111/4/2021
0

Следователи СК РФ совместно с белорусскими коллегами установят причины авиакатастрофы, заявил Бастрыкин, выразив соболезнования семьям погибших.

Крушение самолет под Иркутском расследуется в СК двух стран. Фото: Пресс-служба МЧС РФ

Расследованием причин крушения Ан-12 будут заниматься представители Следственных комитетов России и Белоруссии. Об этом заявил в четверг Александр Бастрыкин, возглавляющий СК РФ. Также он выразил соболезнования семьям погибших.

- Гибель близкого человека - это всегда боль невосполнимой утраты. Мы скорбим вместе с вами. Хочу заверить вас, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств крушения самолета, унёсшего жизни людей. Опытные сотрудники нашего ведомства во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Республики Беларусь в рамках расследования установят причины и условия, способствовавшие смертельной авиакатастрофе. Сил и терпения близким и родственникам, понёсших утрату в этой трагедии. Светлая память погибшим…, - выразил слова соболезнования Александр Бастрыкин, глава СКР.

Как сообщал "Курьер.Среда", вечером 3 ноября в 7 км от Иркутска потерпел крушение самолет Ан-12, на борту которого находились 9 человек. Трагедия произошла при залете на второй круг во время посадки недалеко от села Пивовариха. Самолет летел по маршруту Кепервеем – Якутск – Иркутск. На борту грузового судна перевозились продукты и товары народного потребления для жителей Чукотки, а на момент катастрофы судно возвращалось на место базирования.

Погибли граждане России, Белоруссии и Украины, среди которых находились руководители компании «Заполярье».

В течение трех дней планируется провести генетическую экспертизу погибших. Известно, что найден второй черный ящик. Разбившееся воздушное судно принадлежало белорусской авиакомпании "Гродно" и эксплуатировалось более 53 лет.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
расследованиепогибшиекатастрофакрушение самолетаАлександр Бастрыкин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Непогода виновата или старый самолет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 ноября 2021 в России и мире
Магнитная буря 4 ноября 2021: неожиданный геоудар нанесло Солнце нашей планете. Как пережить резкое изменение космической погоды, рассказываем5
Три категорических запрета праздник Казанской иконы Божией Матери: что строго не делать и что делать обязательно 4 ноября
Экстремальная магнитная буря 4 и 5 ноября 2021 года обрушится на землян: мощные вспышки происходят на Солнце

Последние новости

Похудевшая на 60 кг за год блогер из Новосибирска скончалась после косметической операции
2:02:48 11/4/2021
Похудевшая на 60 кг за год блогер из Новосибирска скончалась после косметической операции
Можно ли на выходные 6 и 7 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
2:00:20 11/4/2021
Можно ли на выходные 6 и 7 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
В Германии мать зверски расправилась с пятью своими детьми из-за ревности к мужу
1:44:16 11/4/2021
В Германии мать зверски расправилась с пятью своими детьми из-за ревности к мужу
Итальянский вирусолог назвал захват планеты коронавирусом результатом утечки из лаборатории после инцидента
1:16:06 11/4/2021
Итальянский вирусолог назвал захват планеты коронавирусом результатом утечки из лаборатории после инцидента
График магнитных бурь с 4 по 15 ноября 2021 года: как метеозависимым пережить ноябрьские солнечные качели
1:00:50 11/4/2021
График магнитных бурь с 4 по 15 ноября 2021 года: как метеозависимым пережить ноябрьские солнечные качели
Росздравнадзор приказал сообщать о врачах-антипрививочниках в следственные органы
12:48:18 11/4/2021
Росздравнадзор приказал сообщать о врачах-антипрививочниках в следственные органы
Украина внесла Максима Галкина в список угрожающих национальной безопасности лиц
12:24:32 11/4/2021
Украина внесла Максима Галкина в список угрожающих национальной безопасности лиц
С Днем военного разведчика! Мужественно-нежные поздравления истинным защитникам России в праздник героев 5 ноября
12:15:37 11/4/2021
С Днем военного разведчика! Мужественно-нежные поздравления истинным защитникам России в праздник героев 5 ноября
Новорожденную девочку подбросили в ковидный госпиталь под Омском
12:11:54 11/4/2021
Новорожденную девочку подбросили в ковидный госпиталь под Омском
Ханука-2021: категорические запреты на праздник и сколько свечей зажигать. Как поздравить близких
12:00:51 11/4/2021
Ханука-2021: категорические запреты на праздник и сколько свечей зажигать. Как поздравить близких