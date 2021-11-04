Крушение самолета Ан-12 и гибель 9 человек под Иркутском расследуют СКР России и Белоруссии

Расследованием причин крушения Ан-12 будут заниматься представители Следственных комитетов России и Белоруссии. Об этом заявил в четверг Александр Бастрыкин, возглавляющий СК РФ. Также он выразил соболезнования семьям погибших.
- Гибель близкого человека - это всегда боль невосполнимой утраты. Мы скорбим вместе с вами. Хочу заверить вас, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств крушения самолета, унёсшего жизни людей. Опытные сотрудники нашего ведомства во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Республики Беларусь в рамках расследования установят причины и условия, способствовавшие смертельной авиакатастрофе. Сил и терпения близким и родственникам, понёсших утрату в этой трагедии. Светлая память погибшим…, - выразил слова соболезнования Александр Бастрыкин, глава СКР.
Как сообщал "Курьер.Среда", вечером 3 ноября в 7 км от Иркутска потерпел крушение самолет Ан-12, на борту которого находились 9 человек. Трагедия произошла при залете на второй круг во время посадки недалеко от села Пивовариха. Самолет летел по маршруту Кепервеем – Якутск – Иркутск. На борту грузового судна перевозились продукты и товары народного потребления для жителей Чукотки, а на момент катастрофы судно возвращалось на место базирования.
Погибли граждане России, Белоруссии и Украины, среди которых находились руководители компании «Заполярье».
В течение трех дней планируется провести генетическую экспертизу погибших. Известно, что найден второй черный ящик. Разбившееся воздушное судно принадлежало белорусской авиакомпании "Гродно" и эксплуатировалось более 53 лет.