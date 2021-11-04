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Лекарство от коронавируса молнупиравир первой в мире начала использовать Великобритания

2:53:2911/4/2021
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Исследования третьей фазы клинических испытаний показали эффективность молнупиравира: он на 50% сокращает риск госпитализации и смерти пациентов с легкими и умеренными симптомами ковида.

лекарство таблетки
В Великобритании разрешили использовать препарат Merck для лечения COVID-19. Фото: Рixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Великобритании разрешили применять препарата молнупиравир американской компании Merck для лечения больных с коронавирусом.

Merck сообщил, что молнупиравир одобрен "для лечения легкого и умеренного заболевания COVID-19 у взрослых с положительным тестом на наличие SARS-CoV-2 и с как минимум одним фактором риска развития тяжелого заболевания".

Британия стала первой в мире страной, начавшей использовать молнупиравир, который выпускают в капсулах. До сих пор все сертифицированные в западных странах лекарства от кловида вводятся внутривенно.

Исследования третьей фазы клинических испытаний показали эффективность молнупиравира: он на 50% сокращает риск госпитализации и смерти пациентов с легкими и умеренными симптомами коронавируса. В испытаниях участвовали 775 пациентов, находящиеся в категории риска из-за наличия других заболеваний, влияющих на тяжесть течения COVID-19. При этом ни один из испытуемых не имел прививки от ковида.

Как сообщили в Merck, лишь 7,3% пациентов, принявших лекарство, за месяц попали в больницу или умерли. Аналогичная картина наблюдалась у 14,1% пациентов, получивших плацебо вместо лекарства.

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