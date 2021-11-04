Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства дистанционно

Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоялось 4 ноября. Перзидент России Владимир Путин принял в нем участие в режиме видеоконференции, находясь в Севастополе, сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы и 28 программ.
"Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — произнес Лукашенко.
Открывая заседание Путин отметил символичность онлайн-встречи именно 4 ноября - в День народного единства.
"Сегодня заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства имеет действительно важное значение – нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, в политике, в военной сфере", - анонсировал президент РФ.