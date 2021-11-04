Поклонская вступилась за россиян без QR-кодов: Они принуждают людей к вакцинации

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая недавно назначена послом России в Кабо-Верде, высказалась против использования QR-кодов. Она считает, что так государство пытается завуалированно принудить россиян ставить прививки от коронавируса. При том, что всеобщая вакцинация в России не является обязательной.
«Введение нового понятия QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений (да и в целом — словно "карточка на гражданские права") — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида. В связи с чем возникает масса трудностей у людей, появляется огромная масса бесправных людей — непривитых, без кодов», — высказалась Поклонская в своем telegram-канале.
Не являясь противником вакцинации, она выступает за равные права для граждан, которые не должны зависеть от наличия или отсутствия QR-кода. Кроме того, по ее мнению, QR-код не является гарантией отсутствия у человека коронавирусной инфекции.
Большинство российских регионов ввели QR-коды на посещение общественных мест на период нерабочих дней, введенных в стране по указу президента. Но ряд субъектов решили продлить ограничения и после 7 ноября.