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Поклонская вступилась за россиян без QR-кодов: Они принуждают людей к вакцинации

3:56:5611/4/2021
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Не являясь противником вакцинации, она выступает за равные права для граждан, которые не должны зависеть от наличия или отсутствия QR-кода.

Наличие QR-кода не гарантирует, что человек не заражен коронавирусом, заявила Наталья Поклонская. Фото: Госдума

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая недавно назначена послом России в Кабо-Верде, высказалась против использования QR-кодов. Она считает, что так государство пытается завуалированно принудить россиян ставить прививки от коронавируса. При том, что всеобщая вакцинация в России не является обязательной.

«Введение нового понятия QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений (да и в целом — словно "карточка на гражданские права") — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида. В связи с чем возникает масса трудностей у людей, появляется огромная масса бесправных людей — непривитых, без кодов», — высказалась Поклонская в своем telegram-канале.

Не являясь противником вакцинации, она выступает за равные права для граждан, которые не должны зависеть от наличия или отсутствия QR-кода. Кроме того, по ее мнению, QR-код не является гарантией отсутствия у человека коронавирусной инфекции.

Большинство российских регионов ввели QR-коды на посещение общественных мест на период нерабочих дней, введенных в стране по указу президента. Но ряд субъектов решили продлить ограничения и после 7 ноября.

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