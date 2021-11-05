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Эксперимент в Бердске: Бизнесмены обещают «состряпать» сертификат о вакцинации против коронавируса за 6 часов и 4 000 рублей

6:39:4111/5/2021,Алина Бурова
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Жители крупных городов и маленьких населенных пунктов всерьез задумались, как обойти предписание о вакцинации главного санитарного врача региона. О прививке людям говорят на работе. Чтобы не потерять «заветное место» ,люди прибегают к крайним мерам.

Сибиряки все чаще хотят купить поддельные сертификаты о вакцинации. Фото: freeimages.com/pixabay/pexels.com

Введение обязательной вакцинации против коронавируса в Новосибирской области вызвало значительное беспокойство среди местных жителей. После подписания главным санитарным врачом Щербатовым соответствующего постановления, одни ринулись скорее ставить прививки, а другие, в силу каких-либо причин, стали искать новые способы, как обойти обязательное предписание. Мысль у людей возникла одна - купить сертификат о вакцинации. Журналист «Курьер.Среда» под видом покупателя связаласся с продавцами, узнал стоимость поддельного сертификата и выяснил сроки изготовления.

Внимание! Редакция предупреждает, что использование поддельных документов протизаконно.

Эксперимент редакции

Большинство из продавцов сертификатов о вакцинации используют для общения Telegram, ведь он считается самой безопасной и конфиденциальной сетью в современном обществе. Продавцы без объяснения от покупателя, зачем ему нужен сертификат, запрашивают ФИО, дату рождения, место регистрации, СНИЛС.

В переписке с одним из продавцов в Telegram стало известно, что поддельный сертификат о вакцинации стоит 4 000 рублей. Его нужно ждать 6 часов. Отображен он будет в личном кабинете Госуслуг. Оплата производится онлайн, по карте.

Примечательно, что на следующий день после переписки продавец из телеграмма удалился или его удалили. Фото: Скриншот переписки в Telegram

При дальнейшем диалоге выяснилось, что продавец занимается и продажей лживых ПЦР-тестов. Стоимость их 2 000 рублей. После оплаты желаемый QR-код появится также в личном кабинете Госуслуг.

Продолжение переписки с продавцом. Фото: Скриншот переписки в Telegram

Диалог номер два. У продавцов есть целые шаблоны для общения. Фото: Скриншот переписки в Telegram

Есть и другие каналы в Telegram

В мессенджере есть целые каналы со списком услуг по вакцинации. Например, в этом канале, имя которого мы не называем, указано, что можно заказать даже справку о медотводе, а о сертификате прививки написано так: "Пройдет любые проверки".

Опыт людей

Отметим, что в Новосибирске и в Новосибирской области есть немало людей, которые уже купили сертификат о поддельной вакцинации. Так, жительница одного из поселков Регина (имя изменено - прим.ред), купила документ недавно.

- У меня есть противопоказания по прививке. Купила, чтобы не потерять работу в магазине. Аккаунт, где покупала - удалили,- отметила девушка.

Уголовная ответственность

- У меня есть противопоказания по прививке. Купила, чтобы не потерять работу в магазине. Аккаунт, где покупала - удалили,- отметила девушка.

Уголовная ответственность


Напомним, что недавно полиция Бердска призвала граждан оказывать содействие в выявлении лиц, занимающихся реализацией поддельных медицинских документов.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от Covid – 19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет. Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы.

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