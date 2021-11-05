Что думают мужчины о целлюлите у любимой женщины?

У меня целлюлит. Вы, наверное, тоже знаете.
Что такое целлюлит?Целлюлит - это неровная кожа с ямочками, вызванная скопившимся под кожей жиром, который чаще всего встречается на ваших ягодицах, бедрах, бедрах, груди и животе. Считается, что им страдают около 80-90% женщин , и хотя это может расстраивать, это состояние совершенно безвредно для вашего физического здоровья, пишет Your Tango.
Целлюлит иногда становится более заметным по мере того, как мы становимся старше, потому что производство меньшего количества эстрогена означает ухудшение кровообращения, что может означать, что ваше тело вырабатывает меньше коллагена по мере разрушения более старой соединительной ткани, а также потому, что женщины, по-видимому, не могут поймать разрыв.
Лично я знаю, что всякий раз, когда я впервые с парнем, я живу в ужасе от того, что он увидит мои покрытые целлюлитом бедра. Я боюсь, что он увидит меня и сочтет меня слишком старым, слишком толстым или слишком не в форме для него, чтобы найти меня физически привлекательной.
Конечно, ни один мужчина, с которым я когда-либо была, никогда ничего об этом не говорил. Вероятно, это потому, что, хотя я встречалась с мужчинами, которые были монстрами, они не были из тех монстров, которые вызывают целлюлит на теле женщины без особой причины.
Тем не менее, я также никогда не поднимала тему своего целлюлита ни с одним из моих партнеров-мужчин, поэтому я понятия не имею, что происходило в их головах, когда они действительно впервые увидели мой.
Из любопытства я решила задать группе смелых мужчин (которые останутся анонимными) несколько вопросов в надежде получить некоторое представление о том, действительно ли парни заботятся о целлюлите на женском теле.
Вопрос 1: Что вы в первую очередь замечаете, когда впервые видите обнаженную женщину?«Наверное, грудь, потому что это то, что больше всего видно. Но куда я иду сознательно и ищу, так это ее вульву».
«Ее изгибы - плечи, грудь, талия, бедра и ноги».
"Ее татуировки!"
"Ее животик".
«Ее общая форма».
«Ее грудь».
"Ее лицо."
«Конкретно голая? Грудь и бедра, ключица. Общая фигура и лобок».
"Ее улыбка."
«Есть ли у нее мурашки по коже или нет».
Вопрос 2: Что вам больше всего нравится в женской коже?«Мягкость».
«Тепло».
«Мне нравится, когда женская кожа мягкая и немного сладковато пахнет. Я также люблю кусать, лизать и гладить по ней зубами».
«Прикосновение; контакт кожа к коже очень чувственный».
«Его гладкость».
«Его запах от пота».
«Запах. Ммммммм, запах. Я тоже люблю его трогать».
Вопрос 3: В двух словах расскажите мне, что вы думаете о целлюлите."Это жир, который виден снаружи?"
«Ямочки на щеках вызывает жир».
«Накопление жира и солей».
«Жировые клетки».
"У меня тоже есть".
«Нормальная вещь, очень маленькая проблема».
«Грыжа подкожно-жировой клетчатки внутри фиброзной ткани».
"Sub-q толстый. Делает рябь?"
«Жир под кожей:
«Не уверен, что это такое, но он создает полосатую кожу».
«Жир с характерным внешним видом».
"Понятия не имею. Толстый?"
Вопрос 4: Вы когда-нибудь замечали целлюлит у женщин? Если да, что вы об этом думаете?«Я не обращаю на это особого внимания, да и вообще меня это не волнует».
«Да, но это не влияет на мое впечатление».
«Некоторым это подходит больше, чем другим».
«Обычно жир просто сгущается, и это нормально, а иногда и хорошо. Там, где на коже появляются неровности, меня это не привлекает».
"Зависит от."
"Не всегда."
«Иногда я замечаю, но это просто рябь во времени».
«Гм ... я полагаю? Я так или иначе не думаю об этом».
«Иногда, и это нормально».
«Я не думаю об этом. Это часть прожитой жизни».
«Женщина должна быть в хорошей форме, чтобы не было целлюлита, меня это не волнует, если только он не очень (очень) грубый».
«Редко, и это зависит от женщины. Иногда это не имеет большого значения, а изгибы часто бывают сексуальными».
«Я замечаю это, но мне все равно».
«Все в порядке. Это жизнь».
Вопрос 5: Если бы вам пришлось описать целлюлит любимой женщины, и она никогда бы не узнала об этом, как бы вы его описали?«Это часть того, что дает ей ту добычу, которая сводит меня с ума».
"Существующий?"
«Хорошие недостатки».
«Ее живот большой, но гладкий, а не круглый и не обвисший».
"Красивый."
«У нее на самом деле больше проблем с этим, чем у меня. У нее очень мало прыщей».
«Рябь во времени».
«Я не знаю, что смогу. Я действительно не уделяю достаточно внимания, к лучшему или к худшему. Когда моя вторая половинка потеряла 15 фунтов, а я этого не заметил, мне пришлось очень мягко напомнить ей, что я этого не делал». Я тоже не замечаю, что она его надевает. Это может показаться натянутым канатом ".
"Ничего страшного".
«Я бы не стал. Зачем беспокоиться? Это не повлияет на мою любовь к ней».
"Какой целлюлит?"
«Волны жира».
«Вены. Жирные линии».
Вопрос 6: Изменится ли целлюлит у женщины, насколько она вас привлекает?«Я не могу себе представить, что это возможно, хотя теоретически это возможно. Я был с чрезвычайно тучными людьми раньше, когда мне казалось, что их кожа каким-то образом отделилась от их тел. Я нашел это довольно неприятным».
«Нет, если только она не страдала болезненным ожирением».
"Может быть."
«Мне это не нравится, но оно есть и у худых привлекательных женщин, потому что это нормально. Так что, наверное, зависит от обстоятельств».
«Это больше зависит от ее общего физического здоровья, чем от наличия целлюлита».
«Вообще-то. Меня часто называют« пухлым охотником »- термин, который я абсолютно ненавижу. Но я вообще не сизист. Я был с женщинами практически всех форм и размеров. Ну, не телом. - телосложение культуристки, но, конечно, некоторые атлетичные женщины, которые были сильнее меня ».
"Да."
"Нисколько."
«Вроде как, если у нее был серьезный случай целлюлита, тогда влечение изменится».
«Это может потенциально зависеть от степени и от того, как это дополняет ее фигуру».
"Нет. Это просто жир".