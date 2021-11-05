Почему вы по утрам весите больше, чем вечером? Шесть причин

ИТ-специалистам может быть неприятно встать на весы во время вашего путешествия по снижению веса и увидеть, что их число увеличилось. Страшный «грустный шаг» может означать, что вы набрали 2 фунта за ночь, несмотря на все ваши усилия, пишет The SUN.
Но прежде чем приступить к своему плану похудания, важно знать, что есть несколько причин, по которым ваш вес может колебаться от одного дня к другому.
И увеличение веса не обязательно является истинной причиной.
Джонатон Тейлор, старший персональный тренер Ultimate Performance , ранее сказал The Sun, что, хотя за изменениями веса стоит следить, их нужно интерпретировать осторожно.
«Когда шкала движется вверх или вниз, это только говорит вам, сколько вы потеряли или приобрели, а не что вы потеряли или приобрели», - сказал он.
«Ваш вес может меняться ежедневно из-за нескольких факторов, которые совершенно не связаны с тем, сколько у вас жира или мышечной массы.
«Например, то, сколько вы потеете, ваш выбор еды и питья, время, которое вы взвешиваете, и когда вы последний раз ели, - все это может привести к тому, что ваш вес будет колебаться день ото дня.
«Похудение - это непростой процесс, и во время диеты с вашим весом может произойти несколько странных вещей, например, резкое увеличение веса, потеря веса или даже застой».
Вот некоторые из причин колебания веса и искусственное число на весах:
1. Запор.Запор - довольно распространенная проблема, из-за которой вы можете весить больше, чем на самом деле.
«Если вы недавно заметили изменения в своем пищеварении, такие как запор, неудивительно, что шкала показывает немного большее число», - сказала специалист по женскому здоровью Эмили Серванте .
«Как только все снова начнет двигаться, как обычно, ваш вес снова снизится».
Вы можете предотвратить запор, соблюдая диету, богатую клетчаткой - 30 г в день рекомендует NHS.
Клетчатка не только поддерживает работу кишечника, но и помогает похудеть.
Вы можете получить его из фруктов и овощей, цельнозернового хлеба, цельнозерновой пасты и бобовых, таких как чечевица и фасоль.
2. Углеводы.Углеводы - хлеб, макаронные изделия, картофель и овощи - являются неотъемлемой частью рациона, давая нам энергию.
Но если у вас есть день приема пищи, в котором мало углеводов, это может вызвать кратковременный всплеск веса.
Дополнительные углеводы хранятся в организме в виде гликогена. Поскольку ваше тело накапливает гликоген с водой, это может привести к увеличению веса за ночь.
Эмили сказала: «Когда вы едите углеводы, ваше тело расщепляет их на гликоген, который вместе с водой доставляется к мышечным клеткам, в результате чего ваш вес немного увеличивается.
«Однако это совершенно естественный и необходимый процесс, который не означает, что вы не теряете жир».
3. Увлажнение.Ваш уровень гидратации имеет большое влияние на то, сколько вы весите изо дня в день.
Как недостаток воды (обезвоживание), так и восполнение (регидратация) могут временно повышать или понижать вес.
Хотя может возникнуть соблазн пить меньше воды, чтобы снизить вес на весах, гидратация важна для похудания по ряду причин.
Помимо жидкости, такой как вода или чай, вы также можете получать воду из таких продуктов, как огурец.
4. Слишком много соли.Если бы вы ели китайскую еду на вынос накануне взвешивания, вам было бы простительно подумать, что ваш вес увеличился.
Но имейте в виду, что калорийные продукты, как правило, содержат больше соли.
Когда в организме слишком много соли, она заставляет тело удерживать воду, чтобы помочь ее разбавить.
Это может вызвать вздутие живота, а также всплеск веса, который нормализуется, когда вы вернетесь к нормальному питанию.
Американская кардиологическая ассоциация (AHA) объясняет, что когда у вас избыток натрия в кровотоке, он втягивает больше воды в ваши кровеносные сосуды.
Это не только вызовет временный всплеск веса, но и станет фактором риска повышения артериального давления .
5. Менструальный цикл.Вес женщины может меняться в зависимости от того, на каком этапе менструального цикла она находится.
Во время предменструальной фазы, перед кровотечением, организм может удерживать больше воды, из-за чего вы набираете больше веса.
В клинике Мэйо говорят: «Предменструальная задержка воды, скорее всего, вызвана колебаниями ваших гормонов. Ваша диета также может сыграть роль ».
Вздутие живота также часто встречается во время ПМС, что может ошибочно указывать на то, что вы прибавили в весе.
Чтобы помочь с задержкой воды перед менструацией, вы можете ограничить потребление соли или принимать добавки магния.
6. Алкоголь.Алкоголь может стать причиной потери веса по разным причинам.
По словам Healthline, для выведения из организма может потребоваться больше времени, чем при использовании других продуктов и напитков, и он замедляет пищеварение, что приводит к задержке воды.
Все это может появиться на весах в следующие дни.
Алкоголь также может заставить вас потреблять больше калорий, даже если вы этого не помните.
Все алкогольные напитки содержат калории, а иногда и несколько чайных ложек сахара, а еда, которую вы едите в пьяном виде или в похмелье, тоже может накапливаться.