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Страх перед побочными эффектами, в том числе обострения ревматических заболеваний, вызывает у некоторых пациентов нерешительность в отношении вакцины против COVID-19

5:30:1411/4/2021,от Американского колледжа ревматологии
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Участники, которые не планировали получать вакцину, перечислили несколько причин. Более половины заявили, что обеспокоены побочными эффектами вакцины, 53% опасаются вспышки ревматизма, 32% заявили, что знают кого-то, у кого был плохой опыт применения вакцины, 21% заявили, что они беспокоятся о заражении COVID-19 от вакцины.

COVID-19 - это заболевание, вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-2. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Новое исследование, представленное на этой неделе на ACR Convergence, ежегодном собрании Американского колледжа ревматологов, показывает, что в Алабаме каждый десятый пациент из числа расовых или этнических меньшинств с ревматическим заболеванием в крупной ревматологической клинике сказал, что они вряд ли получат вакцинацию от COVID-19. .

COVID-19 - это заболевание, вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-2. Исследование, представленное на ACR Convergence 2020, показало, что у цветных людей с ревматическим заболеванием хуже исходы для здоровья от инфекции COVID-19, они с большей вероятностью будут госпитализированы для лечения своей коронавирусной инфекции и с большей вероятностью будут нуждаться в инвазивной вентиляции легких. Хотя вакцины от COVID-19 теперь доступны в США, не решаются их получать, пишет Medical Xpress.

Алабама отстает от других штатов США по распространению вакцины против COVID-19. По мнению исследователей, люди из групп расовых и этнических меньшинств также сталкиваются с неравенством в доступе к вакцинам. Кроме того, многие в большом черном населении Алабамы не доверяют медицинскому истеблишменту из-за прошлых злоупотреблений, таких как исследование сифилиса Таскиги. Исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB) начали это новое исследование, чтобы узнать больше о нерешительности и распространении вакцины среди пациентов из расовых и этнических меньшинств в клинике ревматологии крупного академического центра.

«Многие пациенты, наблюдаемые в клиниках ревматологии, имеют иммуносупрессию или сопутствующие заболевания, которые подвергают их риску более высокой заболеваемости и смертности из-за COVID-19», - говорит Мария И. Данила, доктор медицины, магистр наук, MSPH, доцент кафедры клинической иммунологии. и ревматология в UAB и автор-корреспондент исследования. «В начале развертывания программы вакцинации против COVID-19 в нашем регионе стало очевидно, что вакцинация среди некоторых сообществ меньшинств отстает. Мы провели это исследование, чтобы измерить« пульс »распространения вакцины в нашем регионе и понять основные причины почему некоторые пациенты не были вакцинированы. Наша цель состояла в том, чтобы информировать о разработке коммуникационных стратегий для обеспечения равного доступа к вакцинации среди наших пациентов ».

В период с 19 апреля по 6 мая 2021 года исследователи пригласили пациентов из сообществ расовых и этнических меньшинств в Алабаме пройти опрос во время личного посещения ревматологической клиники. Они оценили уверенность пациентов в вакцинации с использованием стандартной психологической шкалы. Они проанализировали отношение и убеждения пациентов о вакцинах COVID-19 и определили потенциальные факторы, связанные с получением вакцины, такие как возраст, пол, уровень образования , уверенность в вакцине, опасения по поводу безопасности вакцины, недоверие врачей и получение вакцины от гриппа. прошлое.

150 пациентов согласились пройти опрос. Их средний возраст составлял 54 года, 86,9% составляли женщины, 94% идентифицировали себя как чернокожие или афроамериканцы, 69% учились в колледже, а 22% заявили, что считают, что им будет оказана более качественная медицинская помощь, если они принадлежат к другой расе или этнической принадлежности. группа. Хотя 81% людей, заполнивших опрос, получали вакцину от гриппа в прошлом, только две трети заявили, что получили вакцину от COVID-19. Из 50 человек, которые остались непривитыми, только половина заявили, что им предложили прививку от COVID-19. Треть заявили, что не планируют вакцинацию.

Участники, которые не планировали получать вакцину, перечислили несколько причин. Более половины заявили, что обеспокоены побочными эффектами вакцины, 53% опасаются вспышки ревматизма, 32% заявили, что знают кого-то, у кого был плохой опыт применения вакцины, 21% заявили, что они беспокоятся о заражении COVID-19 от вакцины, и 18% были обеспокоены тем, что вакцина «изменит мою ДНК». Не вакцинированные пациенты также выразили желание получить больше информации о безопасности и эффективности вакцины для людей с ревматическим заболеванием.

После многопараметрической корректировки исследователи обнаружили, что пациенты старшего возраста, не имеющие опасений по поводу безопасности новой вакцины, получившие прививку от гриппа в прошлом и имеющие более высокую степень уверенности в вакцине, были связаны с получением вакцины COVID-19. Не было никакой связи между сообщением о недоверии врачей и получением вакцины.

«Наши результаты показывают, что универсальный подход не является жизнеспособным решением для информирования людей с ревматическим заболеванием при принятии решений о вакцинации COVID-19 », - говорит д-р Данила. «Чтобы укрепить доверие, важно прислушиваться, чтобы понять, почему люди могут неохотно проходить вакцинацию, и решать свои конкретные проблемы сочувственно и непредвзято. Это может привести к тому, что больше людей будут участвовать в вакцинации COVID-19».

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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