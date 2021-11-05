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Кто из людей дает худший ответ на вакцину от коронавируса? Антитела очень плохо вырабатываются

6:00:0011/4/2021,от Американского колледжа ревматологии
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Результаты демонстрируют, что риск субоптимальных ответов антител неодинаков среди пациентов с ревматическим заболеванием при иммуносупрессии.

Чтобы оценить иммунный ответ вакцины и побочные реакции у людей с хроническими воспалительными заболеваниями, исследователи собрали образцы крови 197 взрослых с хроническим воспалительным заболеванием. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Новое исследование, представленное на этой неделе на ежегодном собрании Американского колледжа ревматологии ACR Convergence, показывает, что люди с хроническими воспалительными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит (РА), которые принимают иммуносупрессивную терапию, по-видимому, имеют нарушенный иммунный ответ на SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19, вакцины. Пациенты, которые в настоящее время получают глюкокортикоиды или терапию, истощающую B-клетки, по-видимому, имеют еще более затрудненный ответ на вакцину, пишет Medical Xpress.

Люди с хроническими воспалительными заболеваниями часто обращаются с иммуносупрессивной терапией, но эти препараты могут увеличить риск развития тяжелых COVID-19 заболеваний. Новые вакцины против SARS-CoV-2 на основе мРНК могут обеспечить надежную защиту этих уязвимых пациентов. В этом новом исследовании исследователи хотели выяснить, насколько эффективны новые вакцины для этих пациентов из группы риска, и стратифицировать их риск нарушения иммунного ответа COVID-19 на основе их иммуносупрессивной терапии.

«Результаты нашего исследования поддерживают несколько важных выводов. Во- первых, почти 90% пациентов на иммунодепрессантов для лечения системных аутоиммунных заболеваний может установить гуморальный иммунный ответ . Во- вторых, однако, их величина титра антител в целом уменьшается примерно в три раза по сравнению с теми , а не на иммуносупрессия», - говорит Альфред Ким, доктор медицинских наук, доцент отделения ревматологии Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и соавтор исследования. «Наконец, некоторые лекарства сильно способствуют снижению титров антител, такие как агенты, истощающие В-клетки, глюкокортикоиды и ингибиторы JAK».

Чтобы оценить иммунный ответ вакцины и побочные реакции у людей с хроническими воспалительными заболеваниями, исследователи собрали образцы крови 197 взрослых с хроническим воспалительным заболеванием и 53 иммунокомпетентных контролей как до их первой дозы вакцины, так и через одну-две недели после второй вакцины. Они измерили сывороточные уровни связывания IgG + к SARS-CoV-2 и титры нейтрализующих антител, чтобы оценить величину и качество иммунного ответа пациентов после вакцинации.

По сравнению с пациентами с компетентной иммунной системой, у людей с хроническим воспалительным заболеванием титры антител и нейтрализация SARS-CoV-2 были в три раза меньше по сравнению с обычным вариантом D614G. Две иммуносупрессивные терапии, по-видимому, еще больше ухудшили гуморальный ответ на вакцину: у пациентов, принимавших препараты, истощающие В-клетки, наблюдалось снижение в 36 раз, а у пациентов, принимавших глюкокортикоиды, - в 13 раз.

Другие иммуносупрессивные препараты также снижали титры антител, включая ингибиторы киназы Янус и антиметаболиты, включая метотрексат. Таргетная терапия хронических воспалительных заболеваний , включая ингибиторы TNF, ингибиторы IL-12 и IL-23 и ингибиторы интегрина, оказала лишь умеренное влияние на образование и нейтрализацию антител после вакцинации пациентов.

Из-за продолжающейся пандемии и потенциально серьезных рисков COVID-19 для пациентов с ослабленным иммунитетом исследования этой группы продолжаются. В настоящее время они пытаются определить кросс-вариантную нейтрализацию, долгосрочные титры антител и нейтрализации, а также Т-клеточные ответы для людей в этой популяции.

«Эти результаты демонстрируют, что риск субоптимальных ответов антител неодинаков среди пациентов с ревматическим заболеванием при иммуносупрессии, и некоторые группы населения подвержены гораздо более высокому риску плохих ответов или их отсутствия. необходимо определить лекарства, такие как прием лекарств во время вакцинации или, возможно, использование предконтактной профилактики », - говорит д-р Ким.« Результаты нашего исследования помогут клиницистам выявить пациентов с высоким риском плохого ответа антител после SARS. -Вакцинация против COV-2, чтобы мы могли отсортировать тех, кому может быть полезна дополнительная доза вакцины или доконтактная профилактика».

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