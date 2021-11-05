Кто из людей дает худший ответ на вакцину от коронавируса? Антитела очень плохо вырабатываются

Новое исследование, представленное на этой неделе на ежегодном собрании Американского колледжа ревматологии ACR Convergence, показывает, что люди с хроническими воспалительными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит (РА), которые принимают иммуносупрессивную терапию, по-видимому, имеют нарушенный иммунный ответ на SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19, вакцины. Пациенты, которые в настоящее время получают глюкокортикоиды или терапию, истощающую B-клетки, по-видимому, имеют еще более затрудненный ответ на вакцину, пишет Medical Xpress.
Люди с хроническими воспалительными заболеваниями часто обращаются с иммуносупрессивной терапией, но эти препараты могут увеличить риск развития тяжелых COVID-19 заболеваний. Новые вакцины против SARS-CoV-2 на основе мРНК могут обеспечить надежную защиту этих уязвимых пациентов. В этом новом исследовании исследователи хотели выяснить, насколько эффективны новые вакцины для этих пациентов из группы риска, и стратифицировать их риск нарушения иммунного ответа COVID-19 на основе их иммуносупрессивной терапии.
«Результаты нашего исследования поддерживают несколько важных выводов. Во- первых, почти 90% пациентов на иммунодепрессантов для лечения системных аутоиммунных заболеваний может установить гуморальный иммунный ответ . Во- вторых, однако, их величина титра антител в целом уменьшается примерно в три раза по сравнению с теми , а не на иммуносупрессия», - говорит Альфред Ким, доктор медицинских наук, доцент отделения ревматологии Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и соавтор исследования. «Наконец, некоторые лекарства сильно способствуют снижению титров антител, такие как агенты, истощающие В-клетки, глюкокортикоиды и ингибиторы JAK».
Чтобы оценить иммунный ответ вакцины и побочные реакции у людей с хроническими воспалительными заболеваниями, исследователи собрали образцы крови 197 взрослых с хроническим воспалительным заболеванием и 53 иммунокомпетентных контролей как до их первой дозы вакцины, так и через одну-две недели после второй вакцины. Они измерили сывороточные уровни связывания IgG + к SARS-CoV-2 и титры нейтрализующих антител, чтобы оценить величину и качество иммунного ответа пациентов после вакцинации.
По сравнению с пациентами с компетентной иммунной системой, у людей с хроническим воспалительным заболеванием титры антител и нейтрализация SARS-CoV-2 были в три раза меньше по сравнению с обычным вариантом D614G. Две иммуносупрессивные терапии, по-видимому, еще больше ухудшили гуморальный ответ на вакцину: у пациентов, принимавших препараты, истощающие В-клетки, наблюдалось снижение в 36 раз, а у пациентов, принимавших глюкокортикоиды, - в 13 раз.
Другие иммуносупрессивные препараты также снижали титры антител, включая ингибиторы киназы Янус и антиметаболиты, включая метотрексат. Таргетная терапия хронических воспалительных заболеваний , включая ингибиторы TNF, ингибиторы IL-12 и IL-23 и ингибиторы интегрина, оказала лишь умеренное влияние на образование и нейтрализацию антител после вакцинации пациентов.
Из-за продолжающейся пандемии и потенциально серьезных рисков COVID-19 для пациентов с ослабленным иммунитетом исследования этой группы продолжаются. В настоящее время они пытаются определить кросс-вариантную нейтрализацию, долгосрочные титры антител и нейтрализации, а также Т-клеточные ответы для людей в этой популяции.
«Эти результаты демонстрируют, что риск субоптимальных ответов антител неодинаков среди пациентов с ревматическим заболеванием при иммуносупрессии, и некоторые группы населения подвержены гораздо более высокому риску плохих ответов или их отсутствия. необходимо определить лекарства, такие как прием лекарств во время вакцинации или, возможно, использование предконтактной профилактики », - говорит д-р Ким.« Результаты нашего исследования помогут клиницистам выявить пациентов с высоким риском плохого ответа антител после SARS. -Вакцинация против COV-2, чтобы мы могли отсортировать тех, кому может быть полезна дополнительная доза вакцины или доконтактная профилактика».