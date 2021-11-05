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Могут ли ингаляции кортикостероидами облегчить первые симптомы коронавируса?

6:30:0611/4/2021,от McGill University Центр здоровья
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Результаты неутешительны, особенно с учетом того, что два недавних открытых исследования вселили надежды в научном сообществе, что ингаляционные стероиды могут облегчить респираторные симптомы, связанные с COVID-19.

Циклесонид для ингаляций и интраназального введения или плацебо для ингаляций и интраназального вводили в течение 14 дней. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Несмотря на большие надежды, новое панканадское исследование, опубликованное сегодня в BMJ, предполагает, что циклесонид - ингаляционный и назальный стероидный препарат, обычно используемый при астме и рините, - не сможет изменить течение пандемии. Результаты этого первого плацебо-контролируемого исследования ингаляционных стероидов для COVID-19, проведенного группой исследователей из Исследовательского института Медицинского центра Университета Макгилла (RI-MUHC) в Монреале в сотрудничестве с учеными из Центра медицинских наук Саннибрук в Торонто, Ванкуверский научно-исследовательский институт прибрежного здравоохранения и Университет Британской Колумбии в Ванкувере показывают, что ингаляционные кортикостероиды ничем не лучше плацебо помогают молодым здоровым людям с COVID-19 и респираторными симптомами быстрее почувствовать себя лучше, пишет Medical Xpress.

В начале пандемии д-р Николь Эзер, первый и ведущий автор исследования, прочитала исследования, которые показали, что лечение циклесонидом - безопасным, недорогим и широко доступным препаратом - может снизить вирусную репликацию SARS-Cov2 в мышиных моделях COVID-19. При поддержке Междисциплинарной инициативы Макгилла в области инфекций и иммунитета (MI4) и Фонда MUHC она собрала команду исследователей, которые разработали рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое испытание ингаляционного циклесонида для оценки разрешения симптомов у взрослых. с COVID-19 с респираторными симптомами.

«Основываясь на моем опыте лечения астмы, я подумал, что имеет смысл посмотреть, уменьшит ли это воспаление легких у пациентов с COVID-19 на ранней стадии заболевания, поскольку заболевание легких оказывает важное влияние на пациентов и является основным эффектом вируса. », - говорит доктор Эзер, специалист по легким и исследователь в программе трансляционных исследований респираторных заболеваний в RI-MUHC. «Кроме того, мы сочли важным изучить лекарство от COVID-19, которое имеет очень хороший профиль безопасности и может безопасно использоваться в странах с высоким, средним и низким уровнем доходов для уменьшения респираторных симптомов. Доступ к доступным лекарствам очень важен уменьшить различия в результатах в отношении здоровья во всем мире».

Важность контроля плацебо

Всего в период с 15 сентября 2020 г. по 8 июня 2021 г. было набрано 215 взрослых с симптомами заболевания, которым случайным образом назначили циклесонид для ингаляций и интраназального введения или плацебо для ингаляций и интраназального введения в течение 14 дней. Их попросили заполнить онлайн-опрос в день регистрации и еще шесть раз до 14-го дня. Последующий опрос был отправлен на 29-й день для определения долгосрочных результатов.

Исходя из предположения, что лечение будет наиболее эффективным, если его проводить на ранней стадии заболевания, участников набирали в течение пяти дней после положительного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 и появления симптомов, и они получали лечение дома коммерческим курьером. В испытание не были включены вакцинированные участники.

Исследование не показало значительной разницы между группой вмешательства и контрольной группой. После семи дней лечения у 40 процентов (42/105) участников, принимавших исследуемый препарат, больше не было лихорадки и респираторных симптомов, по сравнению с 35 процентами (34/98) тех, кто принимал плацебо. На 14 день эти цифры составили 66 процентов (69/105) в группе циклезонида по сравнению с 58 процентами (57/98) в группе плацебо.

Эти результаты неутешительны, особенно с учетом того, что два недавних открытых исследования вселили надежды в научном сообществе, что ингаляционные стероиды могут облегчить респираторные симптомы, связанные с COVID-19, а одно исследование продемонстрировало эффективность дексаметазона у госпитализированных пациентов с COVID-19.

«Ранее опубликованные исследования имели серьезное ограничение: они были открытыми без плацебо. Другие исследования показали, что ингаляторы обладают сильным эффектом плацебо», - объясняет старший автор исследования доктор Эмили Макдональд, директор MUHC Clinical Practice Assessment Unit и доцент медицины Университета Макгилла. «Это серьезное напоминание о том, что любое исследование лекарств, в частности ингаляторов, необходимо контролировать с помощью плацебо, прежде чем мы поспешим их рекомендовать».

Несмотря на результаты исследования CONTAIN, исследователи по-прежнему верят в потенциальные возможности ингаляционных стероидов для лечения COVID-19.

«По-прежнему возможно, что ингаляционные стероиды могут быть полезны для пожилых людей из групп риска», - говорит доктор Эзер, который также является доцентом медицины в Университете Макгилла. «Нам нужно больше исследований, ориентированных на пожилых людей и людей из группы высокого риска, но в этих исследованиях должна быть группа плацебо, чтобы убедиться, что они не приходят к ложному выводу о пользе».

Новый подход и плодотворное сотрудничество для преодоления проблем пандемии

Благодаря инновационной платформе, разработанной в RI-MUHC, участие в исследовании было бесконтактным. Все было заполнено онлайн, от формы согласия и подтверждения личности до последующих опросов. Благодаря использованию этой новой платформы, в ходе второй и третьей волн в исследовании удалось быстро набрать участников из трех провинций.

«Очень ново набирать пациентов, которые находятся дома, доставлять лекарства к ним на дом и следить по телефону для проведения клинических испытаний», - говорит доктор Макдональд, который помог создать эту электронную платформу, позволяющую проводить клинические испытания во время пандемии. «Мы продемонстрировали, что можем делать это безопасно и эффективно по всей Канаде».

При участии исследователей Центра медицинских наук Саннибрук и Университета Британской Колумбии набор участников быстро распространился на провинции Онтарио и Британская Колумбия.

«Исследование CONTAIN показывает, почему так важно проводить тщательные, контролируемые плацебо исследования, чтобы определить, действительно ли лечение приносит пользу», - говорит доктор Ник Данеман, ученый-клиницист и специалист по инфекционным заболеваниям в Центре медицинских наук Саннибрук. «С начала 2020 года мы наблюдали почти 10 000 пациентов в нашей амбулаторной программе COVIDEO и избегали использования недоказанных методов лечения. Циклесонид - безопасный препарат, у которого были теоретические причины, по которым он может ускорить выздоровление от COVID, поэтому мы были рады предложить это лечение нашим пациентам. пациенты в структуре исследования. В конце концов, оказывается, что это лечение, скорее всего, не влияет на течение COVID ».

«Необходимы дополнительные исследования, чтобы сосредоточиться на лечении амбулаторных пациентов, находящихся на начальной стадии COVID-19», - говорит доктор Сара Белга, доцент кафедры инфекционных заболеваний Университета Британской Колумбии и главный исследователь CONTAIN. учиться в Ванкуверском научно-исследовательском институте здоровья прибрежных районов. «Наша исследовательская группа намерена продолжить изучение лекарств, которые могут ускорить выздоровление от симптомов COVID-19 и снизить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения».

«Инновации рождаются благодаря наличию ресурсов для поддержки таких проектов, как CONTAIN, - говорит Джули Кенневиль, президент и главный исполнительный директор MUHC Foundation. «Хотя это исследование, возможно, не дало результатов, на которые надеялись исследователи, крайне важно дать нашим лучшим специалистам время и средства, необходимые им для поиска ответов на COVID-19 и другие опасные для жизни состояния».

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коронавирусCOVID-19антитела вакцинациклесонид
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