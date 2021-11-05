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Бокал вина вечером больше не признается полезным: что изменилось в исследованиях?

8:00:0011/4/2021,по Публичной библиотеке науки
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Долгое время считалось, что потребление алкоголя от низкого до умеренного может иметь положительное влияние на здоровье.

Долгое время считалось, что потребление алкоголя от низкого до умеренного может иметь положительное влияние на здоровье. Фото: Pixabay

Согласно новому исследованию, опубликованному 2 ноября в PLOS Medicine Ульрихом Джоном из Университетской медицины Грайфсвальда, Германия, повышенный риск смертности среди нынешних трезвенников может в значительной степени объясняться другими факторами, включая предыдущие проблемы с алкоголем или наркотиками, ежедневное курение и общее плохое состояние здоровья, пишет Medical Xpress.

Предыдущие исследования показали, что люди, воздерживающиеся от алкоголя, имеют более высокий уровень смертности, чем те, кто употребляет алкоголь в небольших или умеренных количествах. В новом исследовании исследователи использовали данные случайной выборки из 4028 взрослых немцев, которые участвовали в стандартизированном интервью, проведенном в период с 1996 по 1997 год, когда участникам было от 18 до 64 лет. Были доступны исходные данные о потреблении алкоголя за 12 месяцев до интервью, а также другая информация о состоянии здоровья, употреблении алкоголя и наркотиков. Данные о смертности были доступны при последующем наблюдении 20 лет спустя.

Среди участников исследования 447 (11,10%) не употребляли алкоголь в течение 12 месяцев до базового интервью. Из этих трезвенников 405 (90,60%) были бывшими потребителями алкоголя, а 322 (72,04%) имели один или несколько других факторов риска более высокой смертности, включая расстройство, связанное с употреблением алкоголя в прошлом или рискованное употребление алкоголя (35,40%), ежедневное курение ( 50,00%) или от удовлетворительного до плохого по самооценке здоровья (10,51%). 125 лиц, воздерживающихся от алкоголя, без этих факторов риска не показали статистически значимой разницы в общей смертности, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний или рака по сравнению с потребителями алкоголя от низкой до умеренной, а у тех, кто воздерживался от алкоголя на протяжении всей своей жизни, отношение рисков составляло 1,64 (95% ДИ 0,72-3,77) по сравнению с низким и умеренные потребители алкоголя с поправкой на возраст, пол и курение табака.

«Результаты подтверждают мнение о том, что люди в общей популяции, которые в настоящее время воздерживаются от алкоголя, не обязательно имеют более короткую продолжительность жизни, чем население с низким или умеренным потреблением алкоголя», - говорят авторы. «Результаты говорят против рекомендаций употреблять алкоголь по состоянию здоровья».

Джон добавляет: «Долгое время считалось, что потребление алкоголя от низкого до умеренного может иметь положительное влияние на здоровье, основываясь на данных о том, что трезвенники, по-видимому, умирают раньше, чем люди, пьющие от низкого до умеренного. Мы обнаружили, что большинство трезвенников употребляли алкоголь или наркотики. проблемы, рискованное употребление алкоголя, ежедневное курение табака или слабое здоровье в их истории, т. е. факторы, которые предсказывают раннюю смерть».

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