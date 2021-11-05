Бокал вина вечером больше не признается полезным: что изменилось в исследованиях?

Согласно новому исследованию, опубликованному 2 ноября в PLOS Medicine Ульрихом Джоном из Университетской медицины Грайфсвальда, Германия, повышенный риск смертности среди нынешних трезвенников может в значительной степени объясняться другими факторами, включая предыдущие проблемы с алкоголем или наркотиками, ежедневное курение и общее плохое состояние здоровья, пишет Medical Xpress.
Предыдущие исследования показали, что люди, воздерживающиеся от алкоголя, имеют более высокий уровень смертности, чем те, кто употребляет алкоголь в небольших или умеренных количествах. В новом исследовании исследователи использовали данные случайной выборки из 4028 взрослых немцев, которые участвовали в стандартизированном интервью, проведенном в период с 1996 по 1997 год, когда участникам было от 18 до 64 лет. Были доступны исходные данные о потреблении алкоголя за 12 месяцев до интервью, а также другая информация о состоянии здоровья, употреблении алкоголя и наркотиков. Данные о смертности были доступны при последующем наблюдении 20 лет спустя.
Среди участников исследования 447 (11,10%) не употребляли алкоголь в течение 12 месяцев до базового интервью. Из этих трезвенников 405 (90,60%) были бывшими потребителями алкоголя, а 322 (72,04%) имели один или несколько других факторов риска более высокой смертности, включая расстройство, связанное с употреблением алкоголя в прошлом или рискованное употребление алкоголя (35,40%), ежедневное курение ( 50,00%) или от удовлетворительного до плохого по самооценке здоровья (10,51%). 125 лиц, воздерживающихся от алкоголя, без этих факторов риска не показали статистически значимой разницы в общей смертности, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний или рака по сравнению с потребителями алкоголя от низкой до умеренной, а у тех, кто воздерживался от алкоголя на протяжении всей своей жизни, отношение рисков составляло 1,64 (95% ДИ 0,72-3,77) по сравнению с низким и умеренные потребители алкоголя с поправкой на возраст, пол и курение табака.
«Результаты подтверждают мнение о том, что люди в общей популяции, которые в настоящее время воздерживаются от алкоголя, не обязательно имеют более короткую продолжительность жизни, чем население с низким или умеренным потреблением алкоголя», - говорят авторы. «Результаты говорят против рекомендаций употреблять алкоголь по состоянию здоровья».
Джон добавляет: «Долгое время считалось, что потребление алкоголя от низкого до умеренного может иметь положительное влияние на здоровье, основываясь на данных о том, что трезвенники, по-видимому, умирают раньше, чем люди, пьющие от низкого до умеренного. Мы обнаружили, что большинство трезвенников употребляли алкоголь или наркотики. проблемы, рискованное употребление алкоголя, ежедневное курение табака или слабое здоровье в их истории, т. е. факторы, которые предсказывают раннюю смерть».