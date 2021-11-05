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Три самых важных поминальных молитвы на Дмитриевскую субботу 6 ноября 2021 года

7:00:1411/5/2021
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Родительская суббота является самым подходящим временем для того, чтобы помянуть родных и близких, покинувших этот мир.

В родительскую субботу принято посещать церковь. Фото: Pxfuel.com
В родительскую субботу принято посещать церковь. Фото: Pxfuel.com

6 ноября, завтра, Русская православная церковь отметит последнюю родительскую субботу 2021 года — Дмитриевскую. Это время является наиболее подходящим для того, чтобы помянуть усопших, посетить церковь, поставит свечку за их упокой, а также помолиться.

Этот важный день принято провести за молитвой. Необходимо найти время, чтобы посетить церковь и поставить свечку за упокой умершего человека. В идеале стоит съездить на кладбище, чтобы убраться и оставить у могилы угощения. При этом многие верующие совершают ошибки во время родительской субботы, считая, что это традиция. Во-первых, ни в коем случае нельзя оставлять на могиле сигареты или алкоголь. Во-вторых, поминать усопшего алкоголем является огромной ошибкой. В-третьих, в этот день нельзя шуметь и обсуждать умершего в плохом контексте. Как говорится, о мертвом либо хорошо, либо никак. В ином случае вы просто потревожите душу.

Отметим, что всего в году насчитывается 6 родительски суббот.

Важные молитвы для поминовения:

Молитва детей за покой умершего родителя.

Эта молитва читается для усопшего родителя
Эта молитва читается для усопшего родителя

Молитва вдовицы.

Молитва вдовицы за покой умершего мужа
Молитва вдовицы за покой умершего мужа

Молитва вдовца.

Молитва вдовца за упокой усопшей супруги
Молитва вдовца за упокой усопшей супруги

Добавим, что помянуть близкого и родного человека, ушедшего из жизни, можно в любое другое время. Не стоит ограничиваться родительскими субботами. Каждый может выделить время на то, чтобы помолиться или сходить в церковь. Это несложно, но крайне важно.

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родительская субботадень поминовенияноябрь 2021
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