Три самых важных поминальных молитвы на Дмитриевскую субботу 6 ноября 2021 года

6 ноября, завтра, Русская православная церковь отметит последнюю родительскую субботу 2021 года — Дмитриевскую. Это время является наиболее подходящим для того, чтобы помянуть усопших, посетить церковь, поставит свечку за их упокой, а также помолиться.
Этот важный день принято провести за молитвой. Необходимо найти время, чтобы посетить церковь и поставить свечку за упокой умершего человека. В идеале стоит съездить на кладбище, чтобы убраться и оставить у могилы угощения. При этом многие верующие совершают ошибки во время родительской субботы, считая, что это традиция. Во-первых, ни в коем случае нельзя оставлять на могиле сигареты или алкоголь. Во-вторых, поминать усопшего алкоголем является огромной ошибкой. В-третьих, в этот день нельзя шуметь и обсуждать умершего в плохом контексте. Как говорится, о мертвом либо хорошо, либо никак. В ином случае вы просто потревожите душу.
Отметим, что всего в году насчитывается 6 родительски суббот.
Важные молитвы для поминовения:
Молитва детей за покой умершего родителя.
Молитва вдовицы.
Молитва вдовца.
Добавим, что помянуть близкого и родного человека, ушедшего из жизни, можно в любое другое время. Не стоит ограничиваться родительскими субботами. Каждый может выделить время на то, чтобы помолиться или сходить в церковь. Это несложно, но крайне важно.