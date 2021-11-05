Живые помнят усопших: главная молитва для прочтения каждому в Дмитриевскую родительскую поминальную субботу 6 ноября 2021 года

6 ноября православные христиане отметят Дмитриевскую родительскую субботу. Это последняя родительская суббота 2021 года. Всего ежегодно отмечается 6 родительских суббот: Мясопустная (6 марта), первая в период поста (27 марта), вторая и третья (3 и 10 апреля) (19 июня и 6 ноября), а также Троицкая и Дмитриевская.
Что принято делать в родительскую субботу?
Этот день нужно провести, совершая добрые дела, помогая нищим и нуждающимся. Необходимо уделить время молитве, посещению храма, чтобы поставить свечку за упокой усопших, а также посетить кладбище, чтобы прибраться на могиле родных и близких. Там же стоит оставить угощения.
При этом в родительскую субботу существует свой перечень запретных действий. Некоторые из них стали традицией среди тех, кто не знает, как правильно отмечать эту важную дату.
В родительскую субботу ни в коем случае нельзя отказывать в помощи окружающим. Нельзя упоминать умершего в негативном свете, поскольку о мертвом либо хорошо, либо никак. Категорически запрещено выпивать, чтобы помянуть. А также огромной ошибкой является популярная ныне традиция — оставлять сигаре и спиртное на кладбище. Кроме этого, очередной ошибкой является любое веселье и шум. Все вышеперечисленное может потревожить души умерших.
Отметим, что заняться поминовением, походом в церковь и поездкой на кладбище может в любой другой день. Эти действия важно совершать по собственному желанию, а не только по обязательству церкви.