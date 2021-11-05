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С какими травами женщине нужно принять ванну в Новолуние 5 ноября 2021, чтобы быть неотразимой для своего мужа. Древние рецепты славянских целителей

9:00:2011/5/2021
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Кроме этого новолуния, в 2021 году пройдет еще одно — декабрьское. Именно поэтому стоит провести это время как можно эффективнее.

Новолуние открывает для всех жителей Земли новые возможности. Фото: Pxfuel.com
Новолуние открывает для всех жителей Земли новые возможности. Фото: Pxfuel.com

Сегодня, 5 ноября, состоится последнее новолуние осени и предпоследнее 2021 года в целом. Этот период является прекрасной возможностью для перемен в жизни. Каждый хотя бы раз задумывался о том, чтобы к нему пришло счастье, в его жизни появился любимый человек, а карман наполнился пачкой денег при помощи сверхъестественных сил. Эти мысли появляются не просто так. Подобное возможно, но требует ряда условий. Основным является наличие благоприятной даты, согласно лунному календарю. День новолуния наступил, лунная энергетика чрезвычайно мощна, но что нужно еще? Необходимо провести ритуал или принять ванну с лунной водой и травами.

Ритуал для привлечения всех благ в свой дом.

Для проведения этого и любого другого ритуала каждый человек должен понять, что просить Луну необходимо лишь о том, чего вам не хватает по-настоящему. Лгать себе и тем более высшим силам смысла нет, поскольку Луна знает о ваших желаниях еще до просьб. Если соврать или преувеличить желание, ничего не получится. Для этого ритуала понадобится листок и свечи. На бумаге нужно написать то, что вам нужно. Это должен быть какой-то один конкретный объект, человек или явление. После этого необходимо зажечь свечу и поджечь листок. Пока бумага горит, человек должен произносить то, что написано, глядя на Луну. Считается, что через полгода желание сбудется.

Чтобы привлечь в свою жизнь как можно больше романтики и стать неотразимой, понадобится лунная вода и травы. Лунная вода — обычная вода, которая настоялась на лунном свете. С помощью кастрюли, продержав ее 10 минут на подоконнике, человек может набрать нужное для принятия ванны количество. Лунную воду можно смешать с водой из-под крана в пропорции 1 к 1. В качестве трав можно использовать любые целебные растения: подорожник, листья плодоносных кустов, алоэ, женьшень и так далее. Необязательно добавлять слишком много трав.

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новолуниетравыцелители
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